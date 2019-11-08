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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Engelli genç kız lösemili çocuklar için saçlarını bağışladı - GAZİANTEP

Engelli genç kız lösemili çocuklar için saçlarını bağışladı - GAZİANTEP

- Kuaför salonunda saç kesimine gelen ortopedik engelli Beyza Temli - Kuaför Aslan Karabulut ve yardımcısı tarafından saç kesiminin yapılması - Beyza ve Karabulut'un konuşmaları - Saç kesiminin tamamlanması - Anne Bilber'le röportaj - Kuaför salonu sahibi Karabulut'un vitrin dışına ücretsiz kesim yazısı ve röportajıEngelli genç kız lösemili çocuklar için saçlarını bağışladıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki ortopedik engelli Beyza Temli, "Bir tutam saç bir ömür mutluluk" kampanyası kapsamında kestirdiği saçlarını, lösemi hastası çocuklar için peruk yapılmak üzere bağışladı.Temli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lösemili Çocuklar Haftası dolasıyla saç bağışı kampanyaları düzenlendiğini öğrenince kendisinin de kampanyada yer almak istediğini belirtti.
İki yıl boyunca uzattığı saçlarını kuaför salonunda kestirerek görevlilere teslim eden Temli, üç yıl önce kanser tanısı şüphesiyle hastanede yattığını ve bir ameliyat geçirdiğini, patoloji sonuçlarının temiz çıkmasıyla rahat bir nefes aldığını söyledi.

Lösemi hastalarının yaşadığı sıkıntıları ve psikolojilerini daha iyi anladığını belirten Temli, "Bu nedenle saçımı bağışlamaya karar verdim. Ben de kardeşlerimi sevindirmek istedim." dedi.
Temli, daha önce de saçlarını kestirerek bağışladığını dile getirdi.Kuaför Aslan Karabulut da kendisinin de saçlarını kestirdiğini belirterek, herkesi kampanyaya katılmaya davet etti. Karabulut, lösemi hastaları için saçını bağışlamak isteyenlerden kesim ve boyama ücreti almayacağını sözlerine ekledi.Anne Dilber Temli ise saç bağışında bulunan kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

Genç Kız Psikoloji Saç Kesimi Lösemi Hastası Kuaför Salonu 

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