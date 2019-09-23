Engelli genç, aldığı eğitimle iş sahibi oldu

--Ömer Faruk'un oteldeki işlerini yapması

--Anne İftariye keskin ve Ömer Faruk ile röportaj

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’de yaşayan zihinsel engelli Ömer Faruk Keskin, aldığı eğitim sayesinde lüks bir otelde iş sahibi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören zihinsel engelli Ömer Faruk Keskin, kısa bir sürede büyük bir gelişim gösterdi. Aldığı eğitimler ile kendini geliştiren Keskin, Kartepe’de bulunan lüks bir otelde işe başladı.

Daha önce özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan fakat istenilen gelişimi gösteremeyen Ömer Faruk Keskin, 2018 yılında tanıştığı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim almaya başladı.

Merkezde müzik, beden eğitimi, el sanatları, seramik, mutfak atölyesi, bağımsız yaşam atölyelerinde eğitim alarak kişisel gelişimine katkılarda bulunan Keskin, kısa sürede önemli bir gelişim gösterdi. Bu gelişim Ömer Faruk Keskin’i iş sahibi yaptı. Aldığı eğitimler iş kapısı oldu Sosyal olarak da arkadaşlarıyla aktif bir biçimde vakit geçiren Ömer Faruk Keskin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR işbirliği ile düzenlenen aşçı yardımcılığı kursunda eğitim almaya başladı.

Keskin, bu kurs sonunda sertifika alarak gördüğü eğitim ve sertifika ile işe girmesi de kolaylaştı. 1 Ağustos tarihi itibariyle Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nden mezun olan Keskin, Kartepe ilçesindeki lüks otelin mutfak bölümünde aşçı yardımcısı olarak işe başladı.

“Kimin emeği varsa çok teşekkür ederiz” Ömer Faruk Keskin’in aldığı eğitimler sayesinde iş sahibi olduğunu ifade eden annesi İftariye Keskin, “Bir gün Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinden aradılar. Burada eğitim alabileceğini söylediler. Yaklaşık 2 yıl boyunca burada eğitim aldı. Sonra bir gün o otelden aradılar. Ömer Faruk’un ailesi ile mi görüştüklerini, sordular. Ben de evet, annesiyim ben dedim. İş görüşmesine çağırdılar. Biz de gittik, görüştük. Aşçı yardımcısı belgesi vardı Ömer’in, onu da çantama koyup götürdüm. Orada gösterdik. Ömer’in müdürü bakıp, ‘Çok güzel’ dedi.

Sonra Ömer orada mutfak bölümünde yaklaşık 1 buçuk ay önce çalışmaya başladı.

Aldığı eğitimde çok güzel şeyler öğrendi. Hep eve geldiğinde ne yaptınız diye sorardım. O da, ‘Anne bugün sera yaptık’ diye her şeyi anlatırdı. Burada aldığı eğitimle Ömer’de çok güzel değişiklikler oldu. Buraya eğitime gelmekten çok memnundu. Kimin emeği varsa çok teşekkür ederiz” dedi.

“Orada işe başladığım için çok mutluyum” Çalışmaya başladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ömer Faruk ise, eğitim aldığı merkezdeki öğretmenlerine teşekkür ederek, “Cemil Meriç Eğitim Merkezi’nin mutfağında bir şeyler öğrendim. Çeşitli şeyler öğrendim. Daha sonra bu otelde çalışmaya başladım. Mutfak bölümünde aşçılara yardım ediyorum. Orada işe başladığım için çok mutluyum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde bulunan hocalarıma çok teşekkür ederim” diye konuştu.



