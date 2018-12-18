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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Engelli Ferhat'ın yavru köpek sevgisi yürekleri ısıttı

Engelli Ferhat'ın yavru köpek sevgisi yürekleri ısıttı

ENGELLİ GENCİN HAYVAN SEVGİSİ,

Yavru Köpek Sokak Köpeği Engelli Genç Hayvan Barınağı Cep Telefonu 

-YAVRU KÖPEĞİ KUCAKLAYIP BARINAĞA GÖTÜRDÜ,
-ENGELLİ GENCİN DAVRANIŞI SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI,

( TOKAT )- Tokat'ın Niksar ilçesinde sokakta üşüyen yavru köpeği gören engelli Ferhat Turan köpeği kucağında hayvan barınağına götürdü TOKAT

- Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki engelli Ferhat Turan'ın, yolda üşürken gördüğü yavru sokak köpeğini kucağına alarak hayvan barınağına götürmesi büyük beğeni topladı. Niksar ilçesinde yaşayan engelli genç Ferhat Turan (36) yolda yavru bir sokak köpeğinin üşüdüğünü fark etti. Köpeği kucağına alan Turan, hayvan barınağına doğru yürümeye başladı.
Yolda kucağında köpekle yürüdüğünü gören Niksar Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları Emre Üstün ve Şerafettin Kapusuz, Ferhat'ın nereye gittiğini ve köpeği ne yapacaklarını sordu. Köpeği hayvan barınağına götürmek istediğini belirten Turan'ı araçlarına alan Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları, engelli hayvan barınağına kadar götürdüler. Barınağa gelen Turan, köpeği hayvan barınağı yetkililerine teslim etti. Öte yandan cep telefonu ile çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Turan'ın duyarlı davranışına yüzlerce beğeni ve yorum yapıldı. (SÖZ-UY-
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