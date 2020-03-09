Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Engelli dernekleri ve öğrenciler şehitler için yürüdü

Engelli dernekleri ve öğrenciler şehitler için yürüdü

dernek başkanı konuşa

Saygı Duruşu Öğrenciler Engelli Öğrenciler Dernek Başkanı Engelli Öğrenci 

-yürüyüş
-dualar

( EDİRNE ) - EDİRNE

- Edirne’nin Keşan ilçesinde engelliler, şehitler için yürüyüş yaptı. Şehitlik Anıtına kadar kortej ile gelen katılımcılar, vatanını korumak için şehit düşmüş vatan evlatları için dua etti. Keşan Engelliler Derneği ile Keşan Ortopedik Engelliler Dayanışma Derneği tarafından şehitler için yürüyüş düzenlendi.
Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleşen programa, engelli öğrenciler katıldı.
Ellerinde bayraklar ile Alparslan Türkeş Meydanını takip ederek Şehitlik Anıtına yürüyen kortej, burada vatan uğruna can veren asker ve polisler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ardından, İstiklal Marşını okudu. Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit’in ile birlikte dualar eden topluluk adına konuşmayı. Keşan Engelliler Derneği Başkanı İsmail Büyükkayhan yaptı. Bükkayhan, “Her asker ve polis, üniformasını giydiği andan itibaren ‘vatanım için kendimi feda etmeye hazırım’ der. Şehit olmak hayali ile görev yaparlar. Ama bu şehitlik mertebesi herkese nasip olmaz. Ne mutlu görevde şehit olan arkadaşlarımıza. O üniformayı herkes giyemez hakkeden giyebilir. Önemli olan o ölüm değil, huzuru sağlamaktır. Bugüne kadar şehit düşen tüm kardeşlerimizin ruhu şah olsun” dedi.
Konuşmasının ardından Büyükkayan Mehmet Akif Ersoy’un Şehitler Çanakkale Şehitleri’ne yazmış olduğu şu dizeleri okudu. (EA -
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Düzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyorDüzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyor
Yunan Sınırında Son DurumYunan Sınırında Son Durum
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı