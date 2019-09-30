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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Engelli çocukların off-road heyecanı - DÜZCE Haberi

Engelli çocukların off-road heyecanı - DÜZCE Haberi

- Öğrencilerin kurumdan çıkışı ve araçlara binişi, - Off - road turundan drone görüntüleri, - DAKE Sosyal Sorumluluk Projeleri Sorumlusu Reşit Kurt ile röportaj, - Etkinlikten detaylarEngelli çocukların off - road heyecanı - Düzce 'de "Engelleri Doğa ile Aşıyoruz" projesi kapsamında 30 engelli çocuk, arazı araçlarıyla yaylaları gezdiDÜZCE (AA) - Düzce 'de "Engelleri Doğa ile Aşıyoruz" projesi kapsamında 30 engelli çocuk, yaylalarda off - road heyecanı yaşadı. Düzce Safari Off - Road Kulübü (DÜSOF) ve Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE) iş birliğinde düzenlenen proje kapsamında evlerinden alınan 30 engelli çocuk, Cedidiye Meydanı'nda off - road pilotlarıyla bir araya geldi.Tanışma ve araç tanıtımının ardından arazi araçlarına bindirilen engelli çocuklar, bin 200 rakımlı Odayeri ve Pürenli yaylalarını gezdi.Aileleri ve off - road pilotlarıyla eğlenen engelli çocuklar, halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışlarının ardından kente geri döndü. - "Engelli bireylerin hayata daha aktif katılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"DAKE Sosyal Sorumluluk Projeleri Sorumlusu Reşit Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel çocuklarla özel bir hafta sonu geçirdiklerini söyledi.

Kurt, engelli bireylerle doğada safari yaptıklarını belirterek, "Onları her zaman hatırımızda tutuyoruz. Onların eğlenmeleri için çalışma yapıyoruz, 30 engelli kardeşimizle birlikte DÜSOF'a ait arazi araçlarıyla unutulmaz bir deneyim yaşayacağız." diye konuştu.
Reşit Kurt, engelli bireylerin hayata daha aktif katılması için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yarış Engelli Çocuk Yumurta Hafta Sonu Muhabir 

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