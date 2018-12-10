Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelli çocukları taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı - ADANA

Engelli çocukları taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı - ADANA

- Kaza yerinden görüntüler - 112 ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Yan yatan minibüs - Kaza yerindeki yaralılar - Yaralı çocuklarım ambulansa bindirilmesi Adana 'da engelli çocukları taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralıADANA (AA) - Adana 'da özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü engelli çocuk 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, özel bir rehabilitasyon merkezine giden Adem Doğan yönetimindeki 01 BTK 34 plakalı servis minibüsü, Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolunun Kozan çıkışında devrildi.Kazada, servis görevlisi Gülbahar Keçeci ve öğrenci velisi Fatma Alkan ile 4 engelli öğrenci yaralandı.Üşümemeleri için yolda duran vatandaşların araçlarında bekleyen yaralı çocuklar, daha sonra ambulanslara alındı.Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rehabilitasyon Rehabilitasyon Merkezi Öğrenci Velisi Yaralı Çocuk Engelli Öğrenci 

İlgili Foto Galeriler
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı