Engelli çocukları taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı - ADANA
- Kaza yerinden görüntüler - 112 ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Yan yatan minibüs - Kaza yerindeki yaralılar - Yaralı çocuklarım ambulansa bindirilmesi Adana 'da engelli çocukları taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralıADANA (AA) - Adana 'da özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü engelli çocuk 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, özel bir rehabilitasyon merkezine giden Adem Doğan yönetimindeki 01 BTK 34 plakalı servis minibüsü, Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolunun Kozan çıkışında devrildi.Kazada, servis görevlisi Gülbahar Keçeci ve öğrenci velisi Fatma Alkan ile 4 engelli öğrenci yaralandı.Üşümemeleri için yolda duran vatandaşların araçlarında bekleyen yaralı çocuklar, daha sonra ambulanslara alındı.Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.