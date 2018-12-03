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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Engelli çocuklardan göz dolduran performans

- Engelli çocuklardan göz dolduran performans

Programdan detaylar

Hükümet Kullar Öğrenciler Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci 

-Başkan Kılıç röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında sergi ve sahne performanslarından oluşan bir program düzenlendi.
Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen programa engelli öğrenciler ve aileleri katılırken, bu özel günde Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da engellilerin yanlarında oldu. Programda Selahaddin Korkmaz Özel İş Uygulama Okulu Öğrencilerinin el işi süslemeleri ve resimleri sergilenirken, OÇEM Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerinin sahne gösterileri göz doldurdu. Şarkı söyleyen, dans eden, müzik aletlerini ustaca çalan çocukların performansı görülmeye değerdi. Programda konuşan Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Türkiye’de engelli farkındalığının hükümetin bu yönde almış olduğu kararlarla arttığını söyledi.

Başkan Kılıç ‘’Engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırıcı yönde adımların daha hızlı hayata geçirilmesi için Engelliler Meclisimizi kurduk. Katılımcı yönetim anlayışıyla engellilerimiz de Kağıthane ile ilgili her konuda söz sahibi oldular. Biz de tüm projelerinde yanlarında olmayı sürdürüyoruz.’’ dedi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Onur ise engellilere yönelik çalışmaları değerlendirerek;’’ Eski yıllarda engelli öğrencilerimizi okutacak bir lise veya ortaokul bulamazdık. Şimdi anaokullarımız bile var. Ülkemiz bu konuda çok iyi bir noktaya geldi. Başkanımız Fazlı Kılıç da her an engellilerimizin yanında. Ben tüm engelliler adına başkanımıza teşekkür ediyorum.’’ diye konuştu.
(HK-
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