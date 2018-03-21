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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Engelli çocuklara atla terapi - ADANA

Engelli çocuklara atla terapi - ADANA

- Çocukların ata binme görüntüleri - Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın açıklamalarıEngelli çocuklara atla terapi - Adana 'da down sendromlu çocuklar, ata binerek gönüllerince vakit geçirdiADANA (AA) - Adana 'da engelli çocuklar Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla ata binip, hayvanları besleyerek gönüllerince eğlendi.Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) sosyal sorumluluk projesi kapsamında, engelli çocukların tedavisine alternatif olarak Adana Yeşiloba Hipodromu'nda hizmete açılan Atla Terapi Merkezi'nde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, merkezden haftanın üç günü engelli çocukların faydalandığını ifade ederek, Türkiye Jokey Kulübünün atla terapi hizmetini sürdürdüğünü söyledi.

Atla terapi programı ilk başladığında çocukların attan çekindiklerini dile getiren Demirtaş, "O gün ağlayan çocuklar şimdi attan indikleri zaman ağlıyorlar. Ailelerin isteği de çocuklarının atın üzerinde daha fazla kalması. Bu çocukları mutlu ettikleri, sevindirdikleri için Türkiye Jokey Kulübüne teşekkür ediyorum. Talep olduğu sürece program devam edecek. Her hafta 30 kişi geliyor buraya." diye konuştu.
Vali Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile engelli çocukların ata binmesinde yardımcı oldu ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Seyisler ve fizyoterapistler eşliğinde ata binen engelli çocukların büyük mutluluk yaşadığı gözlendi.

Engelli Çocuk Hatıra Fotoğrafı Sosyal Sorumluluk Projesi Hayvan Sosyal Sorumluluk 

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