- Engelli çocuklar yüzme öğrendi, ata bindi

--Düzce Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Kahraman ile röp.

--Engelli bir öğrencinin org çalması

--Engelli çocukların çalınan müziklere eşlik etmesi

--Yeşil Düzce Özel eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Dilek Kar konuşması

--Engelli çocukların oyun havasında göbek atması

--Genel ve detay



( DÜZCE )- Sertifika töreni renkli görüntülere sahne oldu DÜZCE



- Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği, Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ve Düzce Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen “Engelsiz ve Bağımsız Yaşamlar Projesi” kapsamında 20 engelli öğrenci, hayatlarını idame ettirebilecekleri temel eğitimler ile yüzmeyi öğrendi, hamam kültürünü yaşayarak deneyimledi. Projenin son gününde ise dans eden, göbek atan özel çocukların sertifika töreni renkli görüntülere sahne oldu. Düzce Belediyesi, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ve Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hayata geçirilen projenin son gününde projeye katılan özel öğrenciler için sertifika töreni yapıldı. Düzce’de Özel bir at çiftliği’nde yapılan sertifika töreni öncesinde ata binen özel çocuklar, danslar ederek 8 aylık projenin sonunda doyasıya eğlendiler. Proje ile yüzmeyi öğrenen, hamama giderek hamam kültürünü yaşayan özel çocuklar, bunların yanı sıra engelsiz bireylerin yaptığı günlük aktiviteleri ve kişisel temizliklerini yapmayı da öğrendiler. Başlangıcında 20 engelli çocuğun katıldığı projede 11 özel çocuk yüzmeyi öğrendi. Projenin son gününde ise engelli çocuklar aileleri ile öğretmenlerinin katıldığı organizasyonda dans edip, göbekler atarak gönüllerince eğlendiler. Düzce Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Kahraman, proje hakkında bilgi vererek engelli özel bireylerin topluma kazandırılması konusunda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün STK’lara destek verdiğini söyledi.



Yunus Kahraman; “Proje kapsamında engelli bireylerimizin kendi öz bakımlarını karşılamaları ile hem temizlik yapma alışkanlığı kazandırma hem de yüzmeyi öğrenmelerine yönelik çalışma yaptık. Buradaki çocuklarımızın hepsi öz bakım becerisini öğrendi, yarısı da yüzmeyi öğrendi. Bu anlamda çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Sadece bir şeyler öğrenmek değil, öğrenirken eğlenmeyi de ihmal etmedik. Sinemaya, tiyatroya gittik. Çocuklarımız çok memnun kaldı. Onlar için ne yapsak az, onlar hak ediyor. Hiçbir araç-gereç kullanmadan yüzme becerisini kazandılar. Böyle projelerle engellilerimize yapılan her türlü yatırım önemli ve kıymetlidir” dedi.

Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Dilek Kar ise öğrencilerin suda tek başına yüzmelerini görmenin anne, babaları ve öğretmenlerini çok mutlu ettiğini söyledi.



(SA-ALI-

