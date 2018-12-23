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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Engelli çocuklar sahnede kurabiye yaptı İzle

- Engelli çocuklar sahnede kurabiye yaptı İzle

Kurabiye yapan öğrenciler

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-izleyiciler
-Ebru Omucalı konuşma

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris’te Yeni Yıl Festivali kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında ilçede bulunan özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocuklar da katıldı.
Engelli çocuklar, A Milli Futbol Takımı Beslenme Sorumlusu Şef Ebru Omurcalı ile birlikte sahnede yeni yıl kurabiyesi yaptı. Marmaris’te çocuklara yönelik ‘Yeni Yıl Kurabiyesi Yapım Atölyesi’ etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe ilçede faaliyet gösteren özel rehabilitasyon merkezi engelli öğrencileri de katıldı.
Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte, engelli çocuklar sahnede A Milli Futbol Takımı Beslenme Sorumlusu Şef Ebru Omurcalı ile birlikte kurabiye yaptı. Çocuklar zencefilli ballı kurabiye yaparken renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar Omurcalı gözetiminde özenle kurabiye hamurunu yoğurdu. Hamur yoğurma esnasında Omurcalı çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Çocuklar hazırlanan hamura şekil vererek süsledi. Ünlü Şef Omurcalı’dan tam not alan engelli çocuklar, performanslarıyla büyük alkış aldı. Marmarislilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik öncesi konuşan Omurcalı: “Bugün küçük arkadaşlarımla beraber kurabiye yapacağız. Marmaris’in çam balıyla zencefilli yeni yıl kurabiyesi yapacağız. Yaptığımız kurabiyeleri birlikte süsleyip keyifli vakit geçireceğiz.” dedi.

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