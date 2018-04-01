Engelli çocuklar için “Rafadan Tayfa” gösterisi

-Sahneden görüntü

-Rafadan tayfa oyunundan görüntü

-İzleyicilerden görüntü



( İSTANBUL )- Engelli çocuklar “Rafadan Tayfa” gösterisini izlediler İSTANBUL



- TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi olan “Rafadan Tayfa” Büyükçekmece'de engelli çocuklarla buluştu. TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi olan “Rafadan Tayfa” Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gösterime sunuldu. Gösteriye gelen engelli çocuklar interaktif üç boyutlu kamera ile ekrana yansıtılmış oyunları izleyerek keyif dolu anlar yaşadı. “Rafadan Tayfa”nın sevilen karakterlerinin tiyatro gösterisini izleyen çocuklar salonu kahkahaya boğdu. Tiyatro sonrasında çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükçekmece Belediyesi, engelli çocukların sosyal hayatta daha girişken ve özgüvenli olmaları konusunda tiyatroyla destek verdi. (TA- ÖY-

