Engelli çocuk ve annesine evde lağım suyu şoku İzle

( DENİZLİ - ÖZEL)- Alt yapıda yanlış tadilat yapıldı musluktan lağım suyu altı- Engelli çocuğuyla yaşadığı evi lağım suyu basan anne, yardım bekliyor- Yönetici ihmalinin anne ve engelli çocuğunu lağım suyu içinde bıraktı iddiası DENİZLİ



- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde engelli çocuğuyla yaşayan annenin iddiasına göre, yöneticinin alt yapıda yaptığı değişiklikten dolayı evini lağım suyu bastı. Çocuğunun enfeksiyon kapmasından korktuğunu söyleyen Gülhan Kayhan, yetkililerden yardım istedi. Olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesinde meydana geldi. Gülhan Kayhan’ın (41), engelli çocuğu Hasan Mehmet Kayhan (11) ile birlikte yaşadığı bir apartmanın zemin katındaki daireyi sabah saatlerinde lağım suyu bastı. Kas hastası engelli oğluyla kahvaltı yaparken, aniden evinin mutfak lavabosundan gelen lağım suyuyla dolduğunu gören Kayhan, çocuğuyla birlikte daireden çıkmak istedi ancak çocuğunu taşıyamadığı için başarılı olamadı. Bel fıtığı rahatsızlığı bulunan anne Kayhan, komşusunun yardımıyla çocuğunu daireden çıkardı. Eşyaları zarar gören ve evini lağım kokusu saran anne, yetkilileri arayarak yardım istedi. Eve gelen yetkililer ise iddiaya göre, sorunun kendilerinden değil apartman yönetiminin alt yapıda yaptığı tadilat sonucu meydana geldiğini söyledi.



Evlerinin temizlenmesini isteyen kas hastası Hasan Mehmet Kayhan, evde kokudan duramadığını belirtip çok üzüldüğünü söyledi.



“Leş gibi kokuyor, her şeyimiz gitti” Eşyalarından ziyade engelli çocuğunun enfeksiyon kapması ve hastalığının artmasından dolayı endişe duyduğunu ifade eden Kayhan, “Sabah saat 09.00 gibi bir anda mutfak lavabosundan sular fışkırmaya başladı.

Lağım, leş gibi kokuyor. Halılarım gitti, koltuklarım gitti. Hiç oturacak yerimiz kalmadı. Mutfak lavabosundan, bütün sular evimizin içine aktı. Halıyı toplamaya bile vakit bulamadım, her yer battı. Evde engelli çocuğumuz var, enfeksiyon kapacak, yine hastanelik olacağız. Zaten bel ağrısından, yerimde duramıyorum. Çocuğumu kucaklarken az kalsın yere çakılıyorduk ikimiz de. Ben bu sorunu her gün yaşamak zorunda mıyım? Benim çocuğum enfeksiyon kapacak ben bunun hesabını kime sorayım?” dedi.

“Enfeksiyon kapmasın diye dışarı çıkardık” Komşusuna yardım eden Mehmet Yıkım ise, “Komşum sabah beni arayıp çok acil dairesine gitmemizi istedi, biz de koşarak buraya geldik. Geldiğimizde evin her yerinde lağım pisliği vardı. Engelli çocuğun enfeksiyon kapmaması için dışarı çıkarmamız gerektiğini söyledim. Çünkü engellidir, hassastır. Aynı şey benim başımda da var, hijyen çok önemlidir” diye konuştu.

"Site yönetimi yanlış uygulama yaptı" Yaşananlardan dolayı site yönetimini suçlayan Yıkım, "Aşağı indiğimde, site yönetimi binanın tıkanan gider borusuna yangın hortumuyla su basıyordu. Bu yaptığı şey, zemin kattaki dairelere lağım basmasına neden oldu. Normalde kanalın içine kamera göndererek arıza tespit ediliyor ama site yönetimi kendi kafasına göre tamir etmeye çalışıyor. Ben yetkilileri aradım, onlar geldiğinde bir şey yapamayacaklarını çünkü başta yanlış yapıldığını söyledi.



Bu durum tamamen site yönetiminden kaynaklı bir olay" ifadelerini kullandı.