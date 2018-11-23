Engelli çocuk için güzergahını değiştiren halk otobüsü sürücüsüne engellilerden teşekkür

-Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Kocaeli Şube Başkanı Dursun Karaman'ın konuşması

-Sürücü Yakup Sağlam'ın konuşması

--Arşiv Görüntü-

-Güvenlik kamerası



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Derince ilçesinde kucağına alarak halk otobüsüne bindirdiği engelli çocuk ve annesi için güzergahını değiştiren halk otobüsü sürücüsü ile bir araya gelen engelli vatandaşlar, duyarlığından dolayı kendisine teşekkür etti. Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi’nde meydana gelen olayda İzmit-Derince arasındaki hatta çalışan 41 J 0233 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü Yakup Sağlam, güzergahında seyir halindeyken durduğu bir durakta ismi öğrenilemeyen ve tekerlekli sandalyede bekleyen çocuğu gördü. Araçtan inerek anne ve oğluna gitmek istedikleri yeri soran sürücü Sağlam, yaklaşık 1 saat boyunca durakta beklediklerini ve gidecekleri yerin kendi güzergahı dışında olduğunu öğrendi. Kendilerini gitmek isteyeceği yere götüreceğini söyleyen sürücü Sağlam, engelli çocuğu kucağına alarak otobüse bindirdi. Daha sonra otobüste bulunan diğer yolculara engelli çocuk ve annesi için güzergahını değiştireceğini söyledi.



Otobüsteki bazı yolcuların tepkisine aldırış etmeden güzergahından çıkan sürücü, anne ve oğlunu istedikleri yerde tekrar kucağına alarak indirdi. Engelli vatandaşlar o sürücüyü unutmadı O anların güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması ile sürücü Yakup Sağlam, Türkiye’nin gündemine oturdu. Vatandaşların sosyal medya üzerinden büyük ilgi gösterdiği Sağlam’ı engelli vatandaşlar unutmadı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği üyeleri, sürücü Sağlam ile bir araya gelerek kendisine duyarlılığından dolayı teşekkür edip plaketle ödüllendirdi. Engelli vatandaşlar adına sürücü Sağlam’a teşekkür eden Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Kocaeli Şube Başkanı Dursun Karaman, "Derince sınırları içerisinde ikamet eden bir engelli kardeşimizi görünce otobüsünden inip kucağına alarak aracına bindirmesi ve evine kadar bırakması bizi gerçekten sevindirmiştir. Diğer otobüs sürücüsü arkadaşlara da engellileri durakta görünce durmadan yoluna devam etmemeye davet ediyoruz. Duyarlılığından dolayı ben Yakup Sağlam’a teşekkür ediyorum. Diğer sürücülere de örnek olacağını düşünüyorum” dedi.

"Yaşadığım olayın sonrasında gelen tepkiler gerçekten beni mutlu etti" Gerçekleşen buluşmada konuşan sürücü Yakup Sağlam ise insanların şaşıracakları bir iyilik değil, görevini yaptığını ifade ederek, “Yaşadığım olayın sonrasında gelen tepkiler gerçekten beni mutlu etti. Ankara, Malatya ve Konya’da bulunan engelli derneklerinden aradılar. Onların söyledikleri her şeyin ötesinde. Hepimizin içinde iyilik var ama önemli olan bunu dışarıya yansıtabilmek. Ben normal bir hareket ile onu yaptım ama bu kadar tepki görmesinin insanlarının içinde bulunan vicdan duygusunun ortaya çıkmasından kaynaklandığını düşünüyorum” diye konuştu.

Gerçekleşen buluşmanın sonunda engelli vatandaşlar tarafından sürücü Sağlam’a plaket takdim edildi.

