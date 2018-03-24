Engelli çiftin evlilik hayali gerçek oldu - KAHRAMANMARAŞ
- Engelli çiftin evlilik hayali gerçek oldu - Çiftin engelli aracıyla kornalar eşliğinde alana gelmesi - Asansörle indirilen çifte salon çevresine getirilmesi - Çiftin detayı - Gelin ve damatla röportaj - Çiftin düğün salonuna geçişi - Gelin ve damadın nikah masasına oturması - Salondan detay - Vali Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanını salona gelmesi - Belediye Başkanı Erkoç'un nikay kıyması - Vali Özkan'ın çiftin evlilik cüzdanını vermesi - Toplu foto ve detay - Çiftin "Evet bu iş tamam biz kazandık" diyerek mutlulukların aktarmasıngelli çiftin 4 yıllık evlilik hayali gerçek oldu - Kahramanmaraş 'ta, ailelerinin karşı çıkması nedeniyle 4 yıldır evlenemeyen bedensel engelli çift, Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç'un devreye girmesiyle mutlu sona ulaştı - Dursun Pakdil'in 10 gün önce yakınlarının yardımıyla Derya Kaplan'ı kaçırması üzerine durumdan haberdar edilen Erkoç, iki aileyi barıştırıp tüm evlilik masraflarını karşılama sözü verince engelli çift törenle dünyaevine girdi - Evlilik cüzdanı ile poz vererek "Evet, bu iş tamam, biz kazandık" diyen çiftin şahitliğini Vali Özkan yaptıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta ailelerinin karşı çıkması nedeniyle 4 yıldır evlenemeyen bedensel engelli çiftin hayali, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un devreye girmesiyle gerçek oldu.Türkoğlu ilçesinde yaşayan ve bedensel engelli oldukları için yürüyemeyen Derya Kaplan (45) ile Dursun Pakdil (38), 4 yıl önce tanışıp bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Ancak çift, ailelerin karşı çıkması üzerine hayallerini bir türlü gerçekleştiremedi.Dursun Pakdil 10 gün önce yakınlarının yardımıyla Derya Kaplan'ı kaçırdı. Bunun üzerine aileler arasında husumet oluştu. Sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç durumdan haberdar edildi.Erkoç, görüştüğü aileleri barıştırdı ve engelli çiftin bütün masraflarını karşılama sözü verdi. Bunun üzerine iki ailenin inadı da kırıldı ve nikah için tarih alındı.Çift için Atatürk Parkı'ndaki Büyükşehir Belediyesi Orkide Düğün Salonu'nda nikah töreni düzenlendi. Kaplan ve Pakdil, salona gelin arabası olarak süslenen Büyükşehir Belediyesinin engelli aracıyla geldi.Pakdil, nikah öncesi gazetecilerin sorusu üzerine, severek evlenmek istediklerini ilk başta bu olmayınca "yakınlarının yardımıyla kaçtıklarını" söyledi.
Aile büyüklerinin ve Erkoç'un araya girmesiyle iki aile arasında barış sağlandığını dile getiren Pakdil, "Sonra düğün tarihi alındı. Evlilik hayalimdi, gerçekleşti. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi. Derya Kaplan da 4 yıl önce tanıştıklarını, ailelerin evliliklerine karşı çıkması üzerine "kaçtıklarını" ifade etti. Kaplan, "Belediye başkanımızın haberi oldu. Sonra bizi bugünlere getirdi. Artık çok mutluyum. Belediye Başkanımız Fatih Erkoç'a bize bu güzel mutluluğu yaşattığı için teşekkür ederim. Hayalimiz köy düğünü yapmaktı ama böyle, düğün salonunda daha iyi oldu." diye konuştu. Kaplan, hayali olan engellilerin amaçlarından hiç vazgeçmemesi gerektiğini belirterek, "Hayat devam ediyor, engel tanımayalım lütfen. Engelleri sevgiyle aşıyoruz." ifadelerini kullandı.Nikahlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un kıydığı çiftin nikah şahitliklerini Vali Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ile Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu yaptı.Evlilik cüzdanını çifte veren Vali Özkan, aile kurumunun Türk toplumunun harcı olduğunu belirterek, "Çok iyi saklanması için cüzdanı damat ve gelinin ikisine birden teslim ettiğini" belirtti. Erkoç, ise evlilik kurumunun çok önemli olduğunu belirterek mutluluklar diledi.Ailelerin tebriklerinin ardından evlilik cüzdanı ile poz veren Pakdil çifti, "Evet, bu iş tamam, biz kazandık" diyerek mutluluklarını dile getirdi.