-Engelli birey Tuncay Kırbaç açıklama

-Menteşe Belediye Başkanı açıklyama

-Muğla engelliler derneği Başkanı emine Çakıroğlu açıklama

-Muğla Bisiklet derneği üyesi İbrahim taçyıldız açıklama

-engelli birey bisiklet kullanımı



( MUĞLA )- Menteşe Belediyesi, Muğla Bisiklet Derneği Ve Muğla Engelliler Derneği işbirliğinde engelli bireylere bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bisiklet eğitimi verilmeye başlandı MUĞLA



- Muğla Engelliler Derneği bünyesindeki engelli bireylerin bisiklet kullanmalarını teşvik etmek amacıyla Menteşe Belediyesi, Muğla Bisiklet Derneği ve Muğla Engelliler Derneği işbirliğinde dernek binasının bulunduğu Kışla Parkında engelli bireylere bisiklet eğitimi veriliyor. Haftada bir gün Muğla Bisiklet Derneği üyeleri tarafından verilen eğitim ile engelli bireylerin de bisiklet kullanmaları sağlanacak. Hayatında ilk defa bisiklete binen engelli milli okçu Tuncay Kırbaç, “Bugün itibari ile tekerlekli bisiklete binmeye çalıştım. Bunu ilk kez yapıyoruz. Güzel bir duygu. Öğrendiğimde özgürlüğümü yaşamak istiyorum bisiklet binme özgürlüğünü ve duygusunu. Bunu da inşallah başaracağız. Ama benim yaşamak istediğim bir başka duygu da deniz altını görmek. Dalgıçlığı da düşünüyorum. Bisiklet binmeyi bugün ilk defa denedim. Benim ayaklarım felç. Bisiklet sürmek zor oldu mu, kısmen. Ama alışacağım. Kalçam ve dizlerim iyi. Umarım çalıştıkça daha iyi olacak” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Menteşe Belediyesi’nin kurulduğundan bu yana birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Bunlardan birisi de Muğla Bisiklet Derneği ile beraber ‘Bisiklet kenti Menteşe’ adı altında Menteşe’de ‘bisiklet kullanmayan kalmasın’ projesini düzenledik. Bu noktada kadınlarımız sayı olarak çok öndelerdi. En önemli ‘Engelsiz Kent Menteşe’de Engel Yok’ adı altında bisiklet projemizin içinde de engelli vatandaşlarımız ön planda oldu. Şu anda 10 vatandaşımız bisiklet eğitimini Dernek üyelerimiz den alıyorlar. Menteşe’de engel yok diyoruz. Bu arkadaşlarımız ile her daim engelsiz Menteşe’de beraber yaşıyoruz” dedi.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, Menteşe Belediyesi ve Muğla Bisiklet Derneği ile ortaklaşa başlattıkları bir çalışma olduğunu söyledi.



Çakıroğlu, “Havalar düzeldikçe derneğimizin önünde Kışla Parkında bu çalışmaları başlattık. Bedensel ve zihinsel engellilerimiz adına güzel bir çalışma oluyor. Engelli bireylerimiz bisiklet kullanmayı öğrenmek istiyorlar ama fırsat bulamıyorlardı. Menteşe Belediye Başkanımıza ve Muğla Bisiklet Derneği Başkanımıza özverili çalışmalarından dolayı Muğla Engelliler Derneği adına teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Bisiklet Derneği üyesi İbrahim Taçyıldız, “Sosyal sorumluluk projesinin içinde olmanın heyecanını ile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile daha önce yaptığımız bisiklet eğitimi hala devam ediyor. Haftada bir gün Kışla Parkında Engelliler Derneği üyeleri çalışma yapıyoruz” dedi.



