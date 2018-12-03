Engelli bir genç 1 günlük temsili askerlik yaptı

-DOLDUR BOŞALT YAPMASI

-ÇELİK YELEK VE MİĞFER GİYDİRİLMESİ

-NİZAMİYE ÖNÜNDE NÖBET TUTMA SIRASINDA GENEL GÖRÜNTÜ

-ENGELLİ ASKER CENGİZ DÖLEK’İN AÇIKLAMASI

-İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI ÖNÜNDE TÜM PERSONEL İLE GÖRÜNTÜ



( ÇORUM -ÖZEL) ÇORUM



- Çorum'un Kargı ilçesi'nde 3 Aralık engelliler günü kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından engelli bir gence temsili askerlik töreni düzenlendi.

Kargı’nın Çukuraluç Köyü’nde ikamet eden Cengiz Dölek doğuştan engelli. Ailesi ile yaşamını sürdüren Cengiz Dölek’in askerlik yapmak istediği bilgisini alan Kargı İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Sedat Özmen, Dölek’in 1 günde olsa askerlik yapmasını sağladı. Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen Cengiz Dölek’e ilk olarak askeri elbiseleri giydi. Daha sonra komutanlardan kısa süreli eğitim alan Cengiz Dölek, ardından askerlik yemini yaptı. Bayrağın üzerine konulan silaha dokunarak yemin ettiği sırada duygulandığı görüldü.

Yeminin ardından nizamiye girişindeki nöbet kulübesinde nöbet tutması için hazırlanan Dölek’e ilk olarak miğfer ve çelik yelek giydirildi. Ardından tüfeği ile nizamiyede nöbet tutan Cengiz Dölek, Askerliği bu vatan için güzel bir hizmet olduğunu hissediyorum ve elimden gelse yapacağıma söz veriyorum. Bugün buraya gelmekten çok mutluyum ve gururluyum. Devletimize çok teşekkür ederim’’ dedi.

Bir günlük asker olmanın sevincini yaşayan Cengiz Dölek daha sonra yemekhanede askerlerle birlikte yemek yedikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

