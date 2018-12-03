Engelli basketbolcular gösteri maçı yaptı - HAKKARİ
- Kapalı Spor Salonunda düzenlenen basketbol maçından görüntüler - Vali İdris Akbıyık'ın engelli basketbolcularla sohbet etmesi - Protokol üyelerinin maçı izlemesiEngelli basketbolcular gösteri maçı yaptıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de engelli basketbolcular, gösteri maçı yaptı. Hakkari Spor Salonunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı tarafından gösteri maçı düzenlendi. Maçı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile kurum müdürleri de izledi.Vali Akbıyık, maçın ardından sporcuları tebrik ederek plaket verdi.