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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Engelli babanın yürek burkan dramı Haberi

Engelli babanın yürek burkan dramı Haberi

- Aydın Çelik'in eşiyle tezgahı taşıması

Yaşam Mücadelesi Trafik Kazası Protez Bacak Cesar Irak 

-- Tezgahı kurması, Ürünleri hazırlamaları
-- Aydın Çelik ile röp.

( ZONGULDAK - ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 38 yaşındaki Aydın Çelik 2017 yılında başına gelen talihsiz olay sonrası sol ayağındaki protez bacakla ve sağ ayağındaki protez ile yaşam mücadelesi veriyor. Yaklaşık iki yıl önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle severek yaptığı tornacılık mesleğini bırakmak zorunda kalan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Aydın Çelik, yaşadığı dramı İHA'ya anlattı. Kaza sonrası bir ayağına platin bir ayağına protez takıldığını anlatan Çelik, emekli olduğunu kıt kanaat geçinmeye çalıştığını aktardı. Eşinin de epilepsi hastası olduğunu aktaran Aydın Çelik, kendi imkanları ile yaptığı seyyar tezgahında, kına-düğün gibi özel gecelerde tost yapıp, çay demleyip ailesine bakmaya çalışıyor. 15-20 yıldır gurbette çalıştığını söyleyen Aydın Çelik, başına gelenleri şöyle anlattı; “Yaklaşık iki sene oldu. Talihsiz bir kaza geçirdim. Sol bacağımı diz üzerinden kaybettim. Sağ bacağımda da platin var. Dokuz ay önce ikinci operasyonu geçirdim. Kemik yeni kaynamaya başladı.
Yeni yürümeye başladım. Yaklaşık bir yıldır memleketim Zonguldak'tayım. Engelli emeklisi oldum. Emekli olduğum için engelli kadrosunda herhangi bir işe de giremiyorum. Ufak tefek yardımlar geldi ama 27 bin lira kullandığım protez. Benim yaşım 38 ben koşmak istiyorum. Daha iyi protezler kullanmak istiyorum." Kendi yaptığı seyyar tezgahla evini geçindiriyor Kendi imkanlarıyla yaptığı seyyar tezgahta eşi ve çocukları ile birlikte közde çay yapan ve tost satan Aydın Çelik, "Bu işi bana arkadaşım önermişti. Kafama da yattı. Biraz tepki aldım ama cesaretimi toplayıp bu işe başladım. Tezgahımı da kendim yaptım. Taşınabilir bir tezgah yaptım. Burada tost ve közde çay fikri de bana ait. Burada düğün oluyor. Düğün olduğunda kazanıyoruz. Eşim ve çocuklarım da elinden geldiğince katkıda bulunuyor. Bu şekilde evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Ben bunu hem günlük fiziksel aktivite olarak yapıyorum hem de akmasa da evimize birkaç kuruş damlıyor. Engelliyiz ama hareketli olmak gerekiyor. Ben daha önce tornacıydım. Her işimi severek yaptım. Ancak daha iyi protez kullanmak istiyorum. Mikro işlemcili protezler var onlardan almak istiyorum. Yürümek istiyorum, koşmak istiyorum. Ayağımdaki protez ile düz yolda sorun yok ama taşa takıldığımda düşüyorum. Yaşım 38 daha aktif bir hayatımın olmasını istiyorum" diye konuştu.
(GÇ-OA-
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