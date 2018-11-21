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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Engelli aracıyla seyreden yaşlı şahsa bisikletiyle çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

Engelli aracıyla seyreden yaşlı şahsa bisikletiyle çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

Güvenlik Kamerası Bedensel Engelli Engelli Sürücü Engelli Vatandaş Elektrikli Bisiklet 

-Kaza sonrası engelli vatandaşa müdahale edilmesi

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da Cuma namazından çıktıktan sonra engelliler yararına düzenlenen etkenlikte görev almak üzere akülü engelli aracıyla seyreden bedensel engelli 61 yaşındaki şahıs kendisine elektrikli bisikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada engelli adama çarpan elektrikli bisiklet sürücüsünün yardım etmek yerine hızla olay yerinden kaçması da vicdanları yaraladı. Bedensel engelli talihsiz adam, yol boyu sürüklenerek ağır yaralandığı kazanın ardından, yaklaşık 12 günden bu yana hastanede yaşam savaşı veriyor. İhlas Haber Ajansı

Muhabiri’nin edindiği bilgiye göre, olay 9 Kasım 2018 tarihinde Pirimehmet Mahallesi 1714. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinden çarşı istikametine akülü engelli aracıyla seyreden Ünal Özcan (61), kimliği belirsiz bir sürücünün kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle engelli akülü araçtan yola düşerek metrelerce sürüklenen bedensel engelli adam ağır yaralandı. Kazaya karışan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücü ise olayın ardından yerinden kalkamayan engelli Ünal Özcan’a yardım etmek yerine, hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı. 12 gündür yaşam savaşı veriyor Kazada ağır yaralanan engelli sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında 112 Acil Servis Ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Talihsiz adam yaklaşık 12 günden bu yana hastanedeki yoğum bakım ünitesinde yaşam savaşı verirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vicdanları sızlatan görüntü: çarpıp kaçan sürücü 1 saniye bile durmadı Çevredeki işyerlerinden birinde bulunan güvenlik kameraları, talihsiz engelli sürücünün yaşadığı kazayı saniye saniye görüntüledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, engelli akülü aracıyla seyreden Özcan’a çarpan elektrikli bisiklet sürücünün kaza yerinde 1 saniye bir durmadığını ortaya koydu. Özcan ailesi o sürücünün bulunması için şikayetçi oldu Kazanın ardından Özcan Ailesi, olay yerinden kaçan elektrikli bisiklet sürücüsünün bulunmasını isteyerek, olayla ilgili davacı ve şikayetçi oldular. Emniyet güçlerinin, konuyla ilgili tahkikat başlatarak, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi. (FK)
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