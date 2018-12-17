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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelli aracını şarj etmek için geldiği istasyon önünde şoku yaşadı İzle

Engelli aracını şarj etmek için geldiği istasyon önünde şoku yaşadı İzle

Şarj istasyonundan görüntü

Kırıklı Engelli Vatandaş Akülü Sandalye 

-Kablolardan görüntü
-Süleyman Şen ile röportaj
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Taksim meydanındaki akülü şarj istasyonun kabloları koparıldı İSTANBUL

- ‘Hayatı Aydınlat’ Projesi kapsamındaki konserden elde edilen gelirle Taksim Meydanı'na konulan akülü sandalye şarj istasyonunun kabloları çalındı. Akülü sandalye aracını şarj etmek için gelen Süleyman Şen, şarj istasyonunda gördüğü manzara karşısında şoku yaşadı. ‘Hayatı Aydınlat’ projesi kapsamında konserden elde edilen gelirle İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan akülü sandalye şarj istasyonun kabloları çalındı. Yaklaşık 2 hafta önce Taksim Meydan’a konulan ve bir çok engelli vatandaşa hizmet veren şarj istasyonun kablo uçları koparıldı. Aracını şarj etmek için istasyon önüne gelen Süleyman Şen, karşılaştığı manzara karşısında hayrete düştü. Aracını şarj etmek için geldiğinde hayal kırıklığı yaşadığını belirten Süleyman Şen, “Aracımı şarj etmeye geldim ama yapamadım. Makinenin kabloların uçlarının ikisini de koparmışlar. O yüzden bende aracımı şarj edemiyorum. Taksim civarında oturduğum için sürekli buraya geliyordum. Ama şuanda aracımı şarj edemediğim için müşkül durumdayım” dedi.

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