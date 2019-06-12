Engelli araç şarj istasyonunu parçaladılar

-Vatandaşlarla röportaj

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( ANTALYA -ÖZEL) - Antalya'da pes dedirten olay ANTALYA



- Antalya'da engelli vatandaşların akülü tekerlikli sandalyelerini şarj edebilmeleri için kurulan şarj istasyonu, kendini bilmez kişi ya da kişiler tarafından kırılarak kabloları koparıldı. Kullanılamaz hale getirilen cihazın o hali görenleri utandırdı, "pes" dedirtti. Geçtiğimiz aylarda Antalya Büyükşehir Belediyesi ve CK Enerji Akdeniz Elektrik işbirliğinde, engelliler akülü tekerlekli şarj istasyonlarını şarj edip rahatça gezebilsin diye belli noktalara akülü şarj istasyonları yapıldı. CK Enerji’nin 2016 yılında başlattığı Hayatı Aydınlat Projesi çerçevesinde CK Enerji Akdeniz Elektrik çalışanlarının ‘sahne’ aldığı gecede elde edilen gelirle yapılan istasyonlardan biri Güllük Yavuz Özcan Parkına kuruldu. Ancak engellilerin hayatını kolaylaştırmak için kurulan istasyon hizmet vermiyor. Engelli Merkezinin de bulunduğu parktaki cihaz, kendini bilmez bazı insanlar tarafından kırılıp, kabloları kesildi. Cihazın o hali görenleri utandırdı. Olay yerindeki yarı görme engelli Osman amca, terbiyesizliğin gittikçe arttığını belirtti.

İnsanların günah sevabı bilmedikten sonra boşuna okuduğunu söyleyen Osman amca, "Ben de engelliyim, kültür ve terbiye yetersizliği var" şeklinde konuştu.

"İçler acısı bir durum" Şarj istasyonunun kırık olduğunu bilen engelliler başka istasyonlara yönelirken eşiyle birlikte tatil için Berlin'den gelen Gülşen Acer ise, "İnsanların kendilerinin de o potansiyelde olabileceğini düşünmesini lazım. İçler acısı bir durum, ben çok üzülüyorum. Söyleyecek kelime dahi bulamıyorum. Çok çirkin bir görüntü. Yazık günah değil mi o insanlara zaten engelliler, çok yazık ve çok ayıp. İnsanlar kendilerini o pozisyonda düşünmeleri gerekiyor ki sahip çıksınlar" diye konuştu.



