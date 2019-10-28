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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Engelli annesi olmayı bir lütuf olarak görüyorum' - AMASYA

'Engelli annesi olmayı bir lütuf olarak görüyorum' - AMASYA

"Engelli annesi olmayı bir lütuf olarak görüyorum" - AMASYA - Ayten Altunkaynak'ın oğluyla ilgilenmesinden detay - Ayten Altunkaynak'ın konuşması - Ayten Altunkaynak'ın oğluyla yürümesi ve arabaya binmeleri"Engelli annesi olmayı bir lütuf olarak görüyorum" - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde 16 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli oğlunun üzerine titreyen anne Ayten Altunkaynak'ın fedakarlığı takdir topluyor - Ayten Altunkaynak: - "O hayatımın merkezi. Engelli annesi olmayı, Allah'ın bana verdiği bir lütuf olarak görüyorum. Hiçbir zaman 'Neden ben' demedim. 'Vardır Allah'ın bildiği bir şey' dedim"AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Ayten Altunkaynak, göz temasıyla iletişim kurabildiği, sadece "anne" diyebilen zihinsel ve bedensel engelli oğlu Salih Can'a gösterdiği fedakarlıkla takdir topluyor.Anne Altunkaynak, henüz 8 aylıkken havale geçiren spastik serebral palsi (SP) hastası olan 16 yaşındaki oğlu Salih Can'ın tüm ihtiyaçlarını eşinin de desteğiyle karşılamaya çalışıyor.Anne Altunkaynak, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle yakınlarının düğün ve cenazesine dahi gidemiyor. Toplu taşıma araçlarında yolculuk yapmakta zorlanan oğlu için 5 yıl önce ehliyet alan Altunkaynak'ın tek hayali, oğlunun kendi başına yürüyebilmesi ve kendini anlatacak kadar konuşması.Altunkaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salih Can'ın ikinci çocuğu olduğunu, 24 yaşında bir oğlunun daha bulunduğunu uzman çavuş olarak görev yaptığını söyledi.

- "Bu dünyada cenneti yaşıyorum"Hayatında Salih Can'dan başka hiçbir şeye yer olmadığını dile getiren Altunkaynak, şunları anlattı:"Belki bana bağımlı olduğu için bu kadar üstüne titriyorum ama o hayatımın merkezi. Engelli annesi olmayı, Allah'ın bana verdiği bir lütuf olarak görüyorum. Hiçbir zaman 'Neden ben' demedim. 'Vardır Allah'ın bildiği bir şey' dedim. Salih Can'ın benim için kundaktaki bebekten bir farkı yok. Benim hiç uç noktalarda bir hayalim olmadı, öyle evlensin diye falan bir hayalim yok. Kendi başına yürüsün, derdini anlatacak kadar konuşsun. Ortam gerçekten çok kötü, başına bir şey geldiği zaman en azından 'Bana bu yapıldı' diyebilsin. Ondan sonra olacaklar benim için mucizedir zaten."Hiç isyan etmediğini ve hayata umutla bağlandığını ifade eden Altunkaynak, "Ne Salih Can böyle olmayı istiyordu, ne de ben böyle bir çocuk annesi olmayı istiyordum. Ona sesimi yükselttiğimde, 'Yapma' dediğimde bile, gözümün içine baktığında orada film kopuyor zaten, bana anlatacağı çok şey var biliyorum ama anlatamıyor. Hani hep diyorlar ya 'Cennetin anahtarı', ben bu dünyada cenneti yaşıyorum zaten." diye konuştu.
- "Salih Can, bana dünyanın en büyük hediyesi"Salih Can gibi bir çocuğun annesi olmanın, öbür dünyada değil bu dünyada kendisine verilmiş bir cennet olduğunu ifade eden Altunkaynak, şunları kaydetti:"Çünkü hiç kimseye zararı yok, melek gibi bir çocuk. Para, pul, mal hepsi boş tek zenginlik benim için Salih Can. Bana dünyanın en büyük hediyesi Salih Can gibi bir çocuğun annesi olmak. Günahsız bir melekle yaşamak bana göre. Allah'ın bir lütfudur, o bizim tek varlığımız, ailenin tek varlığı, herkesin göz bebeği oldu Salih Can."

Cennet Fedakarlık Muhabir Uzman Çavuş Bedensel Engelli 

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