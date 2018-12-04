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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Engelli anne, engelliler gününde en güzel hediyeye sahip oldu

Engelli anne, engelliler gününde en güzel hediyeye sahip oldu

AİLEDEN DETAYLAR

Bebek Engelliler Günü Doğuş 

-SEVDANIN BİR BACAĞININ OLMADIĞINI GÖRÜLDÜĞÜ DETAY
-BEBEKTEN DETAYLAR
-HASTANENİN ÇİÇEK TAKDİM ETMESİ
-ANNE SEVDA İLE RÖP.
-BABA KEMAL İLE RÖP.

( BURSA -ÖZEL)- Doğuştan bir bacağı olmayan Sevda İçen, bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor BURSA

- Bursa’da doğuştan bir bacağı olmadığından dolayı engelli olan 35 yaşındaki Sevda İçen, bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor. Engelliler günü Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle hatırlanırken, Bursa’daki İçen çifti ise ömürlerinin sonuna kadar unutamayacağı mutluluğu yaşadı. 2005 yılında tanışan 35 yaşındaki Sevda ve 37 yaşındaki Kemal İçen, 2007 yılında dünya evine girdi. Doğuştan bir bacağı olmayan Sevda, engelleri eşi Kemal ile birlikte aştı. İyi ve kötü günlere birlikte göğüs geren İçen çiftin mutluluğu, Engelliler Günü'nde dünyaya gelen Eymen adındaki bebekleri ile bir kat daha arttı. Doruk Sağlık Grubu Özel Yıldırım Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kemal Köroğlu, tarafından 1 saat süren operasyon sonunda dünyaya gelen Eymen ise, annesinin kucağında mışıl mışıl uyumanın keyfini yaşadı. Böyle bir günde çocuklarını kucaklarına almanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu dile getiren Sevda İçen, “Hiç planlanmış bir doğum değildi. Doğuştan bir bacağım yok. Ortopedik engelliyim. Çok güzel bir duygu yaşıyoruz” diye konuştu.
Kemal İçen ise, çocuğunun anlatacağı çok güzel bir anısının olacağını söyledi.


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