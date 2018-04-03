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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Engelli adama yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı Haberi

Engelli adama yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı Haberi

Kaza yerinden detaylar

İlk Müdahale Bild Engelli Vatandaş Yaşlı Adam 

-Engelli adama 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale etmesi
-Engelli adamın ambulansa konulması

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'da yolun karşısına geçmek isteyen engelli vatandaşa otomobil çarptı. İlk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken yaşlı adamın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akülü aracıyla karşıdan karşıya geçmek isteyen engelli Yaşar Kılıç'a 45 FU 520 plakalı L.Ş. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kılıç, akülü aracından asfalt zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kılıç daha sonra Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kılıç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AY-
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