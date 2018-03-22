Engelli 3 çocukla yaşam mücadelesi veren ailenin hayatı ihbarla değişti - ELAZIĞ Haberi
- Sosyal hizmet uzmanlarının aileyi yeni evinde ziyaret etmesi - Sosyal hizmet uzmanlarının çocuklarla ilgilenmesi - Anne Nurcan Yılmaz ile röportaj - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt ile röportaj - Çocukların arabaya bindirilip ihtiyaçlarının karşılanması - Elazığ 'da zihinsel engelli 3 çocukları ile elektriği ve suyu olmayan harabe haldeki evde yaşayan Yılmaz ailesi, mahalle sakinlerinin Alo 183 Sosyal Destek Hattı'na yaptığı ihbarla daha güzel bir hayata kavuştu - Anne Yılmaz: - "Allah devletten razı olsun. Bana çok yardımcı oluyorlar. Tüm ihtiyacımızı devlet karşılıyor" - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Bozkurt: - "Yaşadıkları ev tam manasıyla çöp evdi. Bir sobanın etrafında 3 zihinsel engelli çocuk, battaniyenin altında tamamen çıplak bir şekilde birbirlerine sarılı bir halde uyuyordu"ELAZIĞ (AA) - FİKRET KAVĞALI - Elazığ 'da zihinsel engelli 3 çocuğu olan aile, mahalle sakinlerinin Alo 183 Sosyal Destek Hattı'na yaptığı ihbar sayesinde devlet yardımına ulaştı.Salıbaba Mahallesi'ndeki suyu ve elektriği olmayan harabe haldeki evde engelli çocukları Bestan (13), Mustafa (10) ve Devran (9) ile zor şartlarda yaşamlarını sürdüren Nurcan ve Hüseyin Yılmaz çiftine, Aile Sosyal ve Politikalar İl Müdürlüğü yardım elini uzattı.Baba Hüseyin Yılmaz yıllar önce geçirdiği trafik kazasının ardından engelli kalması dolayısıyla çalışamazken, anne Nurcan günlük temizlik işlerinde elde ettiği gelirle ailenin geçimini tek başına üstlendi.Ancak Nurcan Yılmaz'ın çalışmak için gündüz evinden ayrılması dolayısıyla engelli çocukların tek başlarına kaldıkları için yaşadıklarını fark eden mahalle sakinleri durumu Alo 183 Sosyal Destek Hattı'na iletti.Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli sosyal hizmet uzmanları aileyi evinde ziyaret etti. Aileye ilk olarak sosyal kart, giyim ve gıda yardımında bulunuldu, ardından daha iyi şartlarda yaşamaları için yeni bir ev kiralandı. Çiftin engelli çocukları rehabilitasyon merkezine yönlendirildi.Anne Yılmaz, eşinin engelli olması dolayısıyla çalışamadığını belirterek, 3 zihinsel engelli çocuğuyla çok zor günler yaşadığını söyledi.
Evinde elektrik ve su olmadığı için çok mağduriyet yaşadıklarını belirten Yılmaz, devletin kendilerine sunduğu destek dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi.
Yılmaz, yeni evine yerleştiği için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletten razı olsun. Bana çok yardımcı oluyorlar. Tüm ihtiyacımızı devlet karşılıyor. Beni ve çocuklarımı kirli hayattan temiz bir yaşama döndürdü." diye konuştu. - "İvedilikle müdahale ettik"Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, çağrı merkezine gelen ihbar sayesinde aileye ulaştıklarını söyledi.
İlk anda evin ve çocukların durumunun çok kötü olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Bozkurt, "Yaşadıkları ev tam manasıyla çöp evdi. Bir sobanın etrafında 3 zihinsel engelli çocuk battaniyenin altında tamamen çıplak bir şekilde birbirlerine sarılı bir halde uyuyordu. Bu manzarayı gördükten sonra ivedilikle müdahale ettik." ifadelerini kullandı.Bozkurt, annenin yaşadığı ortamdan dolayı annelik yetilerinin bir kısmını yitirdiğine işaret ederek, şunları aktardı:"Onlara yeni bir ev bulduk. Eski evdeki eşyaların hiçbirini getirmedik, tamamen yeni alınan eşyalarla döşedik. Evin bazı eksiklikleri var onları da getireceğiz. Evi bir hafta döşedik ama maalesef yine kirlenmiş. Bunu da hafta da bir özel bakım merkezimizdeki arkadaşları görevlendireceğiz. Elemanlarımız evin temizliğini yapacaklar."Düzenli olarak bu aileyi ziyaret edeceklerini bildiren Bozkurt, "Madde bağımlısı babalarının tedavi görmesi gerekiyor. Yetişkinlere kendi rızaları olmadan bu durumu sağlayamıyoruz. Sağlık tedbiri ve rızasını alabilirsek düzelir ve bu aileyi daha güzel yarınlara taşırız." dedi.