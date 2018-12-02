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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Engelleri 'mat' eden baba ve oğul - KAYSERİ Haberi

Engelleri 'mat' eden baba ve oğul - KAYSERİ Haberi

Engelleri "mat" eden baba ve oğul - KAYSERİ - Satranç turnuvasından görüntü - Baba ve oğlun satranç oynamasından genel ve detay görüntü - Oğul Ozan Ekici'nin konuşması - Baba Süleyman Ekici'nin konuşmasıEngelleri "mat" eden baba ve oğul - Kayseri 'de, doğuştan görme engelli 7. sınıf öğrencisi Ozan Ekici, kentte düzenlenen Görme Engelliler Satranç Turnuvası'nda kendisi gibi görme engelli babasıyla beraber mücadele ediyorKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de yaşayan 13 yaşındaki görme engelli Ozan Ekici, kendisi gibi görme engelli babasıyla kentte düzenlenen Satranç Turnuvası'nda finale kalmak için çaba harcıyor.Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından bir otelin toplantı salonunda düzenlenen Kayseri Görme Engelliler Satranç Turnuvası'na görme engelli baba ve oğlu da katılıyor.Görme engelli Ozan Ekici kağıda yazarak, babası Süleyman Ekici ise ses kaydı yardımıyla müsabakalarda yarışıyor.Ozan Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan görme engelli olduğunu, babasının öğrettiği satrancı uzun yıllar oynadığını ifade etti.
Evde babasıyla sürekli satranç oynadığını anlatan Ekici, şunları kaydetti:"Satranç serüvenim anaokulunda başladı.
Okulda satranç öğretmenimiz vardı, babam da o sıralar satranç oynuyordu. O zamanlar babamdan etkilenerek ben de satranca başladım. Satranca başladığımda 5 yaşındaydım. Evde boş zamanlarımızı babamla satranç oynayarak değerlendiriyoruz. Turnuvaya katılan sporcuların daha çok olmasını isterdim. Benim yaşlarımda turnuvaya katılan maalesef çok az. Babamla beraber yarışmaya katılmak gerçekten çok güzel, özgüven veriyor. Turnuvada babamla beraber engellerimizi mat ettik."Baba Süleyman Ekici de oğlu ile müsabakaya katılmanın mutluluk verici olduğunu ve finale kalmak istediklerini anlattı. - "Satranç bize özgüven sağlıyor"Süleyman Ekici engelli olmanın zorluklarını oğluyla aştığını dile getirerek, şöyle konuştu:"İlkokula giderken satranç oynamaya başladım. Bu zamana kadar farklı organizasyonlarda dereceler yaptım. Hala bir tutku şeklinde oynuyorum. Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen satranç turnuvasına da oğlumla katıldım. Çocuklarımla evde satranç oynuyoruz. Güzel bir spor. Görme engellilerin, gören ellerle oynayabildiği hemen hemen tek spor diyebilirim. Farklı bir satranç tahtamız var. Satranç bize öz güven sağlıyor. Spor olmanın ötesinde farklı kazanımlar da sağlıyor."Turnuvanın ikinci gününde de elemeleri geçen baba oğul, yarın yapılacak müsabakalarda finale kalmayı hedefliyor.

Görme Engelli Toplantı Ses Kaydı Öğretmen Satranç Turnuvası 

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