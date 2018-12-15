Engelini ’güneş enerjisi’ ile aşıyor İzle

-İsmet Top ve araçtan detay görüntüler

-Engelli aracının yolda sürdürülmesi

-Ortopedik engelli İsmet Top ile röp.

-detaylar



( ORDU -ÖZEL)- Ordu’da yaşayan bedensel engelli İsmet Top, engelli aracına monte ettirdiği güneş enerji paneli ile ulaşımını sağlıyor ORDU



- Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan bedensel engelli İsmet Top, akülü aracına monte ettirdiği güneş enerji paneli ile ulaşımını sağlıyor. Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve yüzde 98 ortopedik bedensel engeli bulunan 53 yaşındaki İsmet Top, bir arkadaşının engelli aracına taktırdığı güneş enerji panelini gördü. Kendi akülü aracına sistemi taktıran İsmet Top, yaklaşık 2 bin 500 TL harcanarak kurulan sistem sayesinde güneşli havalarda akülü aracını kullanabilme şansı buluyor. Ortopedik engeli bulunan İsmet Top, eli ayağı olan aracına taktırdığı panel ile yolda kalma kaygısının olmadığını, panelin güneşten ve yağmurdan koruduğunu da söyledi.



“Güneş enerjisi ile yaklaşık 25 kilometre yol gidebiliyor” İsmet Top, güneşin durumuna göre aracın şarj süresinin değiştiğini, tam dolu şarj ile yaklaşık 25 kilometre yol gittiğini belirterek, “Bu paneli arkadaşım yaptırmıştı, ondan görüp ben de yaptırmak istedim. Güneşli havalarda çok iyi ama bulutlu havalarda bazen sıkıntı oluyor, yine de yolda bırakmıyor. Aracın üstündeki panel sayesinde aküler şarj oluyor ve boşluğu dolduruyor. Güneşli havalarda şarj durumuna göre bir saatte tamamlanabiliyor. Tam dolu şarjla da 6 kilometrelik yolu yaklaşık 4 defa gidip geliyorum, yani yaklaşık 25 kilometre yol yapabiliyorum. Bu panel hem güneş ve yağmurdan koruyor hem de giderken şarj olmasını sağlıyor” dedi.

İsmet Top, aracından memnun olduğunu sözlerine ekledi.

