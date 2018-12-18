Engelini aşan Okan'ın bir günü böyle geçiyor İzle

-ibadet etmesi

-kötü yollarda zorlanması

-saz çalması ve resim yapması

-röportaj



( ELAZIĞ )- Elazığ'da doğuştan engelli 20 yaşındaki Okan Aydemir, yaptığı aktivitelerle çeşitli ödüller alırken sosyal etkinliklere katılarak hayatını sürdürüyor- Özellikle engelli rampaların önüne park edilen araçlar nedeniyle sıkıntı yaşayan Okan'ın yardımına ise yine çevredeki vatandaşlar yetişiyor ELAZIĞ



- Bedensel engelli olan 20 yaşındaki Okan Aydemir, tiyatro,resim, bağlama, kurslarına katılıp hayatını renklendirirken, en çok engelli rampalarının önüne park edilen araçlar nedeniyle sorun yaşıyor. Elazığ’da doğuştan bedensel engelli olduğu için tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren 20 yaşındaki Okan Aydemir, yaşamını anlattı. Ailesiyle birlikte yaşadığı evden her gün tekerlekli sandalyesi ile dışarı çıkan Aydemir, hayatını renklendirmek için saz çalıyor, resim yapıyor. Kent merkezinde istediği gibi gezebilen, camilerde ibadetini yerine getiren Aydemir, uzun bir sürede tiyatro da yer aldığını söyledi.



5 yıl tiyatro oyunculuğu yapıp 3 plaket alan ve kısa filmdeki başarı nedeniyle ödül alan Aydemir en çok, hatalı park yapıp engelli rampalarını kapatan sürücüler yüzünden zor anlar yaşıyor. Doğuştan bedensel engelli olduğunu belirten Okan Aydemir;" Bedensel engelli olmama rağmen her yere gidiyorum. Küçüklükte yaşadığım sorunları halen yaşıyorum. Yolda giderken trafikte duyarsız sürücülerden dolayı sıkıntı yaşıyorum"dedi.

Engeliler derneğine gittiğini ve resim ile bağlama kursu gördüğünü aktaran Aydemir;" 5 yıllık bir tiyatro deneyimim oldu. Bazı sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Tiyatroda bana yeniden rol verseler giderim. Sahne tozunu yuttum”ifadelerini kullandı. Engellilerin umutsuz olmamasını isteyen Aydemir, “Evin içerisinde uğraşacak bir şeyler bulsunlar. Resim çizsinler yetenekleri olanlar varsa yeteneklerini evin içerisinde uygulasınlar. Dışarıda gezenlere tavsiyem şu bazen sokakta gezerken vatandaş bana ters ters yüzlerini asarak bakıyorlar. Onları umursamasınlar. Ben bir zamanlar çok umursuyordum. Kavga bile ediyordum. Vatandaş baksın sıkıntı değil. Vatandaş size acıdığı için değil. Sizin yaşadığınız zorluklar akıllarına geldiği için bakıyor” diye konuştu.

Aydemir'in engelli olmasının hiç bir şeye engel olmadığını belirten mahalle esnaflarından Kenan Çetintaş, Okan'ın çeşitli aktivitelerde bulunduğunu, elinden geldiği kadarıyla bunlardan geri kalmamaya çalıştığını anlattı.

