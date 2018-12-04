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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Engeline rağmen filografi sanatıyla hayata tutundu

Engeline rağmen filografi sanatıyla hayata tutundu

- SELÇUK SEZER'İN KURSA GELİŞİ

Hastane Trafik Kazası Tekerlekli Sandalye 

-- ÇALIŞMASI
-- YAPTIĞI TABLOLAR
-- SELÇUK SEZER RÖP
-- DETAYLAR

( BOLU )- Engelli vatandaş filografi ile yaptığı tabloları satarak geçimini sağlıyor BOLU

- Bolu’da, 13 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşayan 36 yaşındaki Selçuk Sezer, engeline rağmen hayattan kopmayarak yaptığı filografi tablolarıyla geçimini sağlıyor. Edinilen bilgiye göre, 2005 yılında trafik kazası geçiren 36 yaşındaki Selçuk Sezer, kaza sonrasında tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kaldı. geçirdiği trafik kazasının ardından uzun süre tedavi gören Sezer, tedavilerinin ardından hayata tekrar bağlanmak için Bolu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’nin ortak projesi olan filografi kursuna katıldı.
"Harçlığımı çıkarıyorum, gelirimi elde ediyorum" Kursta öğrendiği filografi sanatını ile 3 yıldır tablo yaparak geçimini sağladığını ifade eden Sezer, “2005 yılında trafik kazası geçirdiğimde 3-4 sene kadar hastanelerde uğraştım. Sonrasında 2014 yılı sonuna kadar bu şekilde devam ettikten sonra evde boş kalamıyordum, harçlığım olmuyordu. Bolu Belediyesi’nin açmış olduğu kurslarla tanıştım. Filografi sanatı yapmaya başladım. Harçlığımı çıkarıyorum, gelirimi elde ediyorum. Bu şekilde de devam etmeyi düşünüyorum” dedi.
"Etkinliklere götürüp sergiliyorum" Tabloların fiyatlarının yaptıkları işe ve boyutlarına göre değiştiğini söyleyen Sezer, “Şu an çok rağbet yok ama bir ayda 3-4 tane tablo satabiliyorum. Pazar ve sergileyebileceğimiz durumlar olmadığı için etkinliklere götürüp sergiliyorum. Orada satabiliyoruz. Ortalama bir tablo en düşük 50 liradan başlıyor. En yüksek bin liraya kadar da çıkıyor” şeklinde konuştu.
"Evde yatmasınlar, sosyal aktivitelere gitsinler" Sezer, kendisi gibi engelli olan kişilere de tavsiyelerde bulunarak, “Evde yatmasınlar, sosyal aktivitelere gitsinler. Sokağa çıksınlar. Belediye’nin ve Halk Eğitim’in açmış olduğu kurslara gitsinler. Bir şeyler öğrenmeye çalışsınlar. Kendilerini içlerine kapatmasınlar. Ben kapatmadığım için mutluyum” ifadelerini kullandı. (FC-GY
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