Engeliler, Mehmetçik olmak için gönüllü oldu

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da engelliler TSK’nin düzenlediği ve düzenleyeceği operasyonlar görev almak için Askerlik Şubesi'ne giderek başvuruda bulundu. Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütleri DEAŞ, PKK, PYD-YPG’nin temizlenmesi için başlatılan ve başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı’na destek hala devam ediyor. Bu kapsamda engelliler, hem operasyona destek hem ileri ki operasyonlarda görev almak için gönüllü olarak görev alma talebini Türk bayrakları ile Askerlik Şubesi’ne giderek gösterdi. Askerlik şubesi önünde tekbir getiren engelliler ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, sloganları atarak, görev almak için gönüllü asker olduklarını belirten dilekçeleri doldurup, ilgililere teslim etti. Engelli olarak askere destek olmak için askerlik şubesine geldiklerini aktaran Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, “Belki bizim ayağımız ve kolumuz yok ama kalbimiz ve yüreğimizle her zaman askerimizin yanındayız. Ne olursa olsun kimse vatanımızı bölemeyecek. Bizde kanımız ve canımızla her zaman askerimizin ve devletimizin yanındayız. Bizim işimiz sadece evde oturmak değil. Her daim devlerimizin yanındayız” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Fırat, Askerlik Şube Müdürüne bayrak verdi.