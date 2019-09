“Engeli olan çocuklar için kapsayıcı erken çocukluk eğitimi projesi” 90 okulda başlıyor

-Gençoğlu'nun konuşması

-Duamelle'nin konuşması

-Berger'in konuşması

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortak finansmanı ile UNICEF ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 6 il ve 90 pilot okulda yürütülen “Engeli olan çocuklar için kapsayıcı erken çocukluk eğitimi projesi” tanıtımı Ankara’da bir otelde gerçekleşti.Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran burada gerçekleştirdiği konuşmada, kapsayıcı ve nitelikli eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu belirterek, Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu projeye de diğer projelere olduğu gibi çok önem verdiklerini söyledi.



Çocuklara potansiyellerini gerçekleştirme imkanı sunmanın eğitimcilerinin asli görevi olduğunu vurgulayan Safran, “Birçok araştırma sonucu göstermektedir ki farklı gelişim özelliklerine ve öğrenme gereksinimlerine sahip çocukların öğrenme ortamlarında bir arada bulunmaları sadece farklılıkları olanları değil tüm çocukların gelişimini ve akademik başarısının artmasını destekler” diye konuştu.

Tüm farklılıklarla “eğitimde birlikteyiz” diyen bu proje ile engeli olan çocukların erken çocukluk eğitimine erişimlerini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Safran, “Kapsayıcı eğitime katılan tüm çocuklarımızın bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesini sağlamayı,engeli olan çocukların ailelerinin kapsayıcı eğitim hakları ve imkânları ve okul aile iş birliğinin önemini hakkında farkındalığın artmasını amaç edindik. Öğretmenlerimizi kapsayıcı eğitimin felsefesine bilgi ve becerilerle donatılması yine önceliğimiz oldu” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında eğitici eğitimleri ve öğretmen eğitimleri gerçekleştirildiTemel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ise gerçekleştirdiği konuşmada, engeli olan çocukların ailelerinin ve çocukların bakımını üstlenen kişilerin kapsayıcı eğitim hakları hakkındaki farkındalıklarının artırılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Projede başta çocuklara ve tüm taraflara daha nitelikli materyaller sunmak adına pek çok çalışma yaptıklarını aktaran Gençoğlu, “Projenin akademisyenleri tarafından geliştirilen materyaller birçok kez proje dışından akademisyenlerin, sahada görev başındaki öğretmenlerimizin katıldığı çalışmalarda gözden geçirildi, revize edildi. Ayrıca, projemiz kapsamında sahada ciddi bir ilgi ve farkındalık oluşturan eğitici eğitimleri ve öğretmen eğitimleri gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.Öte yandan Gençoğlu, proje sürecinde 6 ilde, 90 pilot okulda, bin 200 öğretmene ulaştıklarının altını çizerek, ulaşmak istedikleri öğrenci hedefinin ise 32 bin olduğunu belirtti.

“Tüm çocuklar, potansiyelinin farkına varacaklardır”UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de her çocuğa eşit imkan verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Olası farklılıklarına rağmen, her çocuk okul öncesi dönemden başlamak üzere öğrenme hakkına sahiptir. Erkek ya da kız, engeli olsun olmasın tüm çocukların kaliteli kapsayıcı eğitim fırsatlarına erişiminin sağlanması yalnızca çocuklar için değil, toplumun tümü için kritik bir öneme sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliği de bu amaca hizmet etmek için çalışmaktadır. Bu kapsam içinde umuyorum ki engeli olan tüm çocuklar, potansiyelinin farkına varacaklardır” dedi.

"Engelli bir çocuğun eğitim görememesi gayrisafi milli hasılasına etki ediyor"Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, bu işbirliğinin karşılanabilir bir eğitimi tüm çocuklar için imkanlı kılma konusunda çok güzel bir proje olduğuna işaret ederek, “Kapsayıcı eğitim dediğimiz aslında insan haklarıyla da bağlantılı. Bu, çocukların temel haklarından birisi olan eğitimin yerine getirilmesi açısından büyük bir öneme sahip. Bu proje kapsamında aslında topluma destek veriyoruz. Engelli bir çocuğun eğitim görememesi bir ülkenin gayrisafi milli hasılasına yüzde 3 ile 7 arasında bir oranda etki edebilecektir” ifadelerini kullandı.