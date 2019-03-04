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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Engeli hayata tutunmasına engel olmadı İzle

Engeli hayata tutunmasına engel olmadı İzle

detay görüntüler

Görme Engelli Doğuş 

-Zeynep Akçay konuşma
-Zeynep Akçay’ın babası İsmail Akçay konuşma
-detay görüntüler

( MALATYA -ÖZEL)- Gözleri görmediği halde saz, piyano ve darbuka çalıyor- Görme engelli Zeynep’in tek hayali Erdoğan ile bir araya gelebilmek MALATYA

- Malatya’nın Darende ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli Zeynep Akçay, engeline rağmen saz, piyano ve darbuka çalıyor. Azmiyle herkese örnek olan Zeynep’in tek hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelebilmek. 6 çocuklu Akçay ailesinin 4. çocuğu olan 29 yaşındaki Zeynep Akçay doğuştan görme engelli. Her şeye rağmen hayata sımsıkı sarılan Akçay, kendini sürekli geliştirdi. Tamamen kendi çabası ile piyano, saz ve darbuka çalmayı öğrenen Akçay, azmiyle kendisi gibi olan bütün insanlara örnek oluyor. Erdoğan için şarkı yazdı En büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek olan Akçay, 6 Mart’ta Malatya’ya gelecek olan Erdoğan ile mitingde buluşmak istiyor. Erdoğan’ı çok seven Akçay, onun için şarkı da yazdı. Doğuştan görme engelli olduğunu kaydeden Akçay, “Bu yaşıma kadar ailemden çok büyük destek gördüm, her insanın başına gelebilecek bir engelim var, bunu hiçbir zaman kendime engel görmedim, kendimi geliştirmeye çalıştım, hayata sımsıkı sarıldım. Tamamen kendi çabalarım ile bugün çok güzel piyano, saz ve darbuka çalabiliyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sevdalısı olduğunu kaydeden Akçay, Erdoğan’ın 6 Mart’ta Malatya’ya geleceğini duyduğunda çok heyecanlandığını kaydederek, “Ona çok büyük sevgi duyuyorum, kendisi için bir şarkı dahi yazdım, eğer ilgililere sesimi duyurabilir ve Cumhurbaşkanımız ile tanışma şansı yakalarsam bu benim için hayatımın en güzel günü olacak” ifadelerini kullandı. Zeynep Akçay’ın babası İsmail Akçay ise “Kızım şükürler olsun hayat dolu, bugüne kadar bizlerden çok o kendine moral oldu ancak son dönemde duyma ile ilgili de sorunları olmaya başladı.
Tek isteği Cumhurbaşkanımızla tanışmak, umarım bu isteği yerine gelir” diye konuştu.

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