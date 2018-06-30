Engel tanımadı, çocukluk hayalini gerçekleştirdi

-Sare Aydın'ın kürsüye tekerlekli sandalye ile çıkarak konuşma yapması

-Sare sahneye çıkarken arkadaşlarının ayakta alkışlaması

-Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan Bülbüloğlu, konuşması

-Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahini konuşması

-Sare Aydın'ın diplomasını alması, anne ve babası ile sevinç yaşaması

-Kep atan öğrencilerin yaşadığı sevinç

-Baba Selahattin Aydın ile anne Fadime Aydın, röp



( TOKAT )- Tokat'ta çocukluk hayalini gerçekleştirerek doktor olan bedensel engelli Sare Aydın, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinden bölüm birincisi olarak mezun oldu.- Doktor Sare Aydın: "Çocukluk hayalimdi hekim olmak" TOKAT



- Tokat'ta çocukluk hayalini gerçekleştirerek doktor olan bedensel engelli Sare Aydın, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinden bölüm birincisi olarak mezun oldu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Şehit Ömer Halis Demir konferans salonunda düzenlenen törenle 83 tıp fakültesi mezunu kep atma heyecanı yaşadı. Tıp Fakültesi öğrencileri arasında azmi ile örnek olan Sare Aydın ise bölüm birincisi olarak konuşma yaptı. Sahne girişine özel olarak hazırlanan platforma tekerlekli sandalyesi ile çıkan Aydın, alkış topladı. Arkadaşları tarafından ayakta alkışlanan Aydın, konuşmasında yaşadıkları tüm sıkıntıların doktor olmak için olduğunu ve buna değini kaydetti.

Öğrencilik hayatında yaşadığı problemleri dile getiren Aydın, "Tıp fakültesini tercih ettiğim ilk günlerden itibaren çok zorlanırsın yorulursun,pişman olursun sözlerine fazlası ile maruz kaldım. Çok zorlandım, çok fazla yoruldum ama hiçbir zaman pişman olmadım" dedi.

Aydın'ın kürsüdeki konuşmasının ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan Bülbüloğlu konuşmasında çiçeği burnundaki doktorlara öğütler vererek, "Unutmayın ki hekimlik sadece teknoloji, bilgi birikimi ile bunun yansıması değildir.Bunun yanında insani değerler, vicdan, sanat vardır. Bunların bütün bileşeni ile iyi bir hekim olunur" dedi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise konuşmasında hekimliği mesleğinin önemine dikkat çekerek, "Sizler önemli bir zamanda anlık doğru karar vermeyi öğrendiniz. O yetiyi arkadaşlarımız size kazandırdı. Bunu ömür boyu uygulamanızı diyorum" diye konuştu.

"Çok şey öğrendim, öğrettim" Yapılan konuşmaların ardından Sare Aydın sahneye tekerlekli sandalyesi ile çıkarak mezuniyet belgesini Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin'den aldı. Tıp Fakültesini bitiren arkadaşları ile birlikte kep atarak büyük bir sevinç yaşayan Aydın, "Çok şey öğrendim, öğrettim de diyebilirim. Artık insanlar gittiği yerde rampalara otoparklara daha dikkatli davranacağını düşünüyorum. En azından benim arkadaşlarım bu konuda hassaslar. Böyle bir şey kazandırabildiğim için çok mutluyum" dedi.

"Mucize değil yaptıklarım" Yaşadığı gururu dile getiren Aydın, "Mucize değildi yaptıklarım, tekerlekli sandalye üzerinde tıp fakültesini tamamlamak ama denenmemiş bir yoldu. Zor günler yaşadım. Ama başardım çok şükür. Mutluyum, çocukluk hayalimdi hekim olmak. Aynı zamanda ikinci bir amacım ise insanların zihnindeki engelli algısını değiştirmek. Çünkü insanlar bir engellinin doktor olabileceğini hatta meslek sahibi olabileceğini bile birazcık yadırgıyorlar diye bilirim. Çok fazla hasta ile çocukla tanışma fırsatım oldu tıp eğitimi sayesinde. Zihinlerdeki ön yargıları birazda olsa kaldırdığımı düşünüyorum. Mutluyum. Umarım herkesin zihnindeki ön yargılar birazcık azalmıştır" diye konuştu.

"Sare iyi ki bizim kızımız" Aydın'ın anne ve babası da mezuniyet törenin sevinç yaşadı. Kızının azimle okulunu bitirmesinden duyduğu sevinci dile getiren baba Selahattin Aydın "Elhamdülillah çok mutluyuz, çok gururluyuz. Sare iyi ki bizim kızımız. Allah'ım iyi onu bize vermiş. Bugün en mutlu günüm" dedi.

5 çocuk annesi Fadime Aydın ise yaşadığı sevinci dile getirerek, "Çok mutluyum, sevinçliyim. Allah herkesin evladına bunu nasip etsin. Bugün en mutlu günüm. 6 yıl çok güzel geçti, zorlanmadık bir gün gibi geçti benim için" ifadelerini kullandı. (Nİ-UY-

