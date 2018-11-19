- Enflasyonla topyekûn mücadelede herkes indirim, Vakıflar yüzde 25 zam peşinde

--ESNAFTAN GÖRÜNTÜ

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--MAĞDUR ESNAFTAN DETAY VE RÖP



( BURSA )- Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiralara yüzde 25 zam yapması kiracıları isyan ettirdi BURSA



- Herkesin enflasyonla topyekûn mücadele adı altında indirim yaptığı bu günlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kiralara fahiş zam yapması kiracıları isyan ettirdi. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş hanında 30 tane dükkanı bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü, kiracılarına gönderdiği mesajda, 2019 yılı Ocak ayından itibaren kiralara yüzde 25 zam yapılacağını bildirdi. Her yıl kiralara yüzde 7-8 zam yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü işlerin bozuk olduğu ve vatandaşların enflasyonla mücadele adı altında indirim yaptığı bu günlerde kiralara yüzde 25 zam yapma kararı alması tepkiye sebep oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğünden dükkan kiralayan esnaf enflasyonla topyekûn mücadele için sattığı ürünlerde indirim yaparken, Vakıflar'ın zam yapmasına isyan etti. İşlerinin son günlerde bozuk olduğunu ifade eden kiracılar, “Biz enflasyonla topyekûn mücadele ederken Vakıflar Genel Müdürlüğü kiralarımıza yüzde 25 zam yaptı. Bu zammın izahı olamaz. Son günlerde işlerimiz zaten bozuk, her yıl yüzde 7-8 zam yapan Vakıflar'ın yüzde 25 zam yapması bizi mağdur etti. Biz kiraların düşük oranda artmasını istiyoruz” dedi.



