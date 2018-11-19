Enflasyonla mücadeleye tam destek veren iş yerine silahlı saldırı Video

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Enflasyon ile mücadeleye tam destek veren bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camları kırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs veya şahıslar kayıplara karıştı. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Fatih Yıldırım'a ait olan Enflasyonla mücadeleye tam destek veren dönerci dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

İş yerinin kapalı olduğu saatlerde yapılan silahlı saldırıda iş yerinin camları kırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs veya şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Ekipler silahlı saldırıyı düzenleyen şahsı veya şahısları tespit etmek için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye aldı.

