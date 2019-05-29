Enerjilerini güneşten alacaklar

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( SİNOP )- Sinop Üniversitesi ile Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün enerjisi AB destekli kurulacak güneş panellerinden karşılanacak SİNOP



- Sinop Üniversitesi ile Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün enerjisi AB destekli kurulacak güneş panellerinden karşılanacak. Avrupa Birliği tarafından Sinop’a verilen 200 bin euronun Sinop Üniversitesine ve Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne tahsis edildiği bildirildi.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, bu ödenek ile Rektörlük binası ve Eğitim Fakültesinin bulunduğu Merkez Kampüse ve Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasına güneş paneli kurulmasında kullanılacağını belirtti.

Dalgın, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla Sinop’taki il müdürlüğümüz aracılığıyla bir iş birliği protokolü yapıyoruz. Bu iş birliği protokolümüz Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye gönderilecek olan, Sinop’a tahsis edilecek olan 200 bin euroluk güneş paneli oluşturma projesi. Bu bizim 15 Temmuz Yerleşkemizdeki binalarımızın, rektörlük binasının özellikle aydınlatılmasında enerji ihtiyacının giderilmesine kullanılacak” dedi.

Sinop Üniversitesinde öğrenci olan Merve Şahin, “Bence çok güzel olur. Çünkü zaten, Sinop yazın çok fazla güneş alan bir yer olduğu için hem de enerji tasarrufunu sağlamış olur. Üniversiteye de çok güzel katkı sağlayabilir daha çok gelişmesi için. Yapılabilirse bence çok güzel olur” ifadelerini kullandı.

