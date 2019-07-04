Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bayraktar: 'Nükleere arkanızı dönme şansınız yok' - ANKARA Haberi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bayraktar: "Nükleere arkanızı dönme şansınız yok" - ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın konuşmasıANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"nde soruları cevapladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım