Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Madenciliğe alışık şehirlerimiz tam tersine bu tip faaliyetlerin bu şehirlerde artmasını istiyor”

-Madenci ve eşi ile diyaloğu

-Çiçek takdim edilmesi

-Gazetecilere açıklama yapması

-Kömür heykeli hediye edilmesi

-Maden sahasından ayrılması

-Bakanın madenin içinden fotoğrafları



( ZONGULDAK ) Bakan Fatih Dönmez: “Madenciliğe alışık şehirlerimiz tam tersine bu tip faaliyetlerin bu şehirlerde artmasını istiyor”- “Madenciliğe uzak şehirlerimizde ise endişeler hakim oluyor zaman zaman”- “Belki de oradan buraya getirip göstermek lazım. Madencilik şehri nasıl oluyor”- “Aslında başka bir ifadeyle yerin altı yerin üstünü nasıl şekillendiriyor gelip buraya bir görsünler “ ZONGULDAK



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden işçileri ile buluştu. İşçilerin sofrasına konuk olan Bakan Dönmez, maden ziyareti sonrası “Madenciliğe uzak şehirlerimizde ise endişeler hakim oluyor zaman zaman. Belki de oradan buraya getirip göstermek lazım. Madencilik şehri nasıl oluyor. Aslında başka bir ifadeyle yerin altı yerin üstünü nasıl şekillendiriyor gelip buraya bir görsünler” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TTK Kilimli Müessese Müdürlüğü Gelik İşletme Müdürlüğü’nde yerin eksi 150 koduna indi. İşçilerin sofrasına konuk olan Bakan Fatih Dönmez, işçiler ile birlikte yemek yedi. Maden ocağı ziyareti sonrasında kendisine çiçek takdim eden çift ile bir süre sohbet eden Bakan Fatih Dönmez, eşinin maden ocağında çalıştığını öğrendi bir kadın ile diyaloğunda, “Burada eşinizin çalıştığı madene indiniz mi? Birlikte ocağa inin. Çok esprili olmaz belki ama evlilik yıldönümü aşağıda olabilir. Doğum günü olabilir. Aşağıya inin bir görün” diye konuştu.

Çift ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Fatih Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “ İki saati aşkın bir süredir aşağıdayız. Biz aslında fiilen çalışmadık. Sadece çalışanları seyrettik. Oradaki işçi kardeşlerimizin bu gün sofralarına iştirak ettik. Onlar ekmeğini taştan, kömürden çıkartan kardeşlerimiz. Emeklerinin karşılığını sonuna kadar hak ediyorlar. İnşallah biz de bize düşeni yapacağız. İş gücü eksikliği vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda zaten seçim öncesi bir söz vermişti. Biz o sözün gereğini de en kısa sürede yerine getireceğiz. Böylece iş gücü kaybımızı da eksiltmiş olacağız. Öte yandan özel sektöre devrettiğimiz sahalarda onlar da hazırlıklara hızlıca başlayacaklar. Orada bir taraftan istihdam olacak. Çok kısa sürede inşallah hem üretim hem istihdamı ikiye üçe katlayacağız. 5 yıl içerisinde arkadaşlarımızın bir hedefi var. Üretim miktarını 7 milyon tonun üzerine çıkartacağız. İstihdam da bugünkünün iki katına çıkacağını düşünüyoruz. Kazasız belasız günler diliyoruz. Onlar için gayet normal sıradan bir gün belki çünkü sürekli yerin altında çalışıyorlar. Bizim için önemli bir gün. Hiç şikayet edeni görmedim. Ben şunu da ifade edeyim madenciliğe alışık şehirlerimiz tam tersine bu tip faaliyetlerin bu şehirlerde artmasını istiyor. Madenciliğe uzak şehirlerimizde ise endişeler hakim oluyor zaman zaman. Belki de oradan buraya getirip göstermek lazım. Madencilik şehri nasıl oluyor. Aslında başka bir ifadeyle yerin altı yerin üstünü nasıl şekillendiriyor gelip buraya bir görsünler.” Kömürden yapılan heykelin takdim edilmesinin ardından Bakan Fatih Dönmez ve beraberindekiler maden sahasından ayrıldı.

