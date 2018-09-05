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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez maden ocağına indi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez maden ocağına indi

Bakanın gelişi, karşılanması, çiçek takdim edilmesi

İş Kazası Hatıra Fotoğrafı Maden Ocağı 

-Vatandaşlar ile görüşüp hatıra fotoğrafı çektirmesi
-Baret, maske takılması
-Bakanın açıklamaları
-Kafese binip madene inmeleri

( ZONGULDAK )- “Son dönemde güvenlik ile alakalı kurallar gittikçe mevzuat bazında artırdık”- “Denetlemeleri de artırdık. Geçtiğimiz yıllara göre iş kaza oranımız düştü” ZONGULDAK

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak ziyareti kapsamında maden ocağına indi. Bakan Dönmez, güvenlik ile ilgili kuralları arttırdıklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıllara göre iş kaza oranımız düştü” diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberinde AK Parti milletvekilleri, Vali Ahmet Çınar ve protokol üyeleri ile birlikte Zonguldak ziyareti kapsamında TTK’ya ait Kilimli Müessesesi GElik İşletme Müdürlüğü’ndeki maden ocağına indi. Bakan Fatih Dönmez, maden ocağı ziyareti öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, “Ocağa girmeden önce bakan müdür ayrımı yapmaksızın teçhizatını taktılar. Gerekli kullanım eğitimlerini aldık. Bu benim için ilk değil, üniversite yıllarımda da teknik inceleme için girmiştim. Şimdi hep birlikte gireceğiz, aşağıda işçi kardeşlerimizin sofralarına ortak olacağız. Bizim için önce güvenlik. Son dönemde güvenlik ile alakalı kurallar gittikçe mevzuat bazında artırdık. Denetlemeleri de artırdık. Geçtiğimiz yıllara göre iş kaza oranımız düştü. Sayısal rakamlar vermiyoruz nazar değmesin diye. Gönül ister ki sıfır iş kazası ile bu işleri yapabilmek. Bu vesile ile biz madenlerimizde iş kazası dolayısıyla hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Onların yakınlarına da sabırlar diliyoruz” diye konuştu.
Bakan Dönmez, açıklamalarının ardından -150 koduna inerek ayakbaşı bölümünde maden işçilerinin sofrasına konuk oldu.
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