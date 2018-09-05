Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Hedefimiz 5 yıl içerisinde üretimin özel sektör ve kamu ile birlikte 7 ila 10 milyon tona çıkartmak”

-Maden Şehitleri Anıtı hakkında bilgi alması

-Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi

-Bakanın müzeyi gezmesi, incelemelerde bulunması

-Bakan Fatih Dönmez'in açıklamaları



( ZONGULDAK )-Bakan Fatih Dönmez:“Burada 1.5 milyar ton kömür rezervimiz var. Üretim miktarımız 1 milyon ton civarında. Bunu artırmamız lazım”- “Ekonomik sorunları çokça konuştuğumuz şu ortamda cari açığı azaltmak için ithal ürünleri mümkün olduğu kadar yerli kaynaklardan temin etme zorunluluğu aşikar ortaya çıkmış oldu” ZONGULDAK



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, taşkömürü üretiminde 5 yılda 10 milyon ton üretimin hedeflendiğine dikkat çekerek, “Ekonomik sorunları çokça konuştuğumuz şu ortamda cari açığı azaltmak için ithal ürünleri mümkün olduğu kadar yerli kaynaklardan temin etme zorunluluğu aşikar ortaya çıkmış oldu. Hedefimiz 5 yıl içerisinde üretimin özel sektör ve kamu ile birlikte 7 ila 10 milyon tona çıkartmak” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak ziyareti kapsamında “Maden Şehitleri Anıtı” ve “Maden Müzesi”ni ziyaret etti. Taşkömürünün bulunmasından bu yana maden ocaklarında hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı şehitler anıtı önünde Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Bakan Fatih Dönmez, anıtın hemen yanında bulunan Maden Müzesi’ni ziyaret etti. Müzede, taşkömürünün bulunmasının ardından geçen süreçte yer alan materyaller ve kömürün üretilmesi aşamalarının yer aldığı simülasyonları inceledi. Müze ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Fatih Dönmez, 5 yılda 10 milyon ton taşkömürü üretiminin hedeflendiğine dikkat çekti. “Zonguldak son derece kaliteli taşkömürü madenine sahip” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak mitinginde 1500 maden işçisi alımı sözünü hatırlatan Bakan Fatih Dönmez, şöyle devam etti: “Bu coğrafyanın acı tatlı hatıralara şahitlik etmiş. İçinde bulunduğumuz mekan da Zonguldak ilinde iş kazasında kaybettiğimiz işçi kardeşlerimizin, şehit kardeşlerimizin anısına yapılmış bir mekan. Emeği geçenlere Allah razı olsun demek istiyorum. Rahmeti rahmana kavuşan şehitlerimizi bir kez daha anıyorum. Bu coğrafya bir avuç kömür için ömrünü verenlerin coğrafyası. Geldiğimiz andan itibaren baktığımız, dokunduğumuz her taşta, kumda, ağaçta, havasında kumunda madencilik şehrini hissetmemek mümkün değil. Buraya ilk defa gelmiyorum. Bundan önce de üniversite yıllarımda da gelmiştim. Enerji Bakanlığı müsteşarı ile beraberken yılbaşı gecesini işçi kardeşlerimizle beraber kutlamıştık. Biz geçtiğimiz yıl milli enerji maden politikasını hayata geçirmiştik. Yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması ile alakalı birtakım projeler ve hedefler açıklamıştık. Bunların bir kısmı da Zonguldak havzamızla alakalıydı. Zonguldak son derece kaliteli taşkömürü madenine sahip. Ancak yeterince kaliteli üretim yapamıyorduk. Bunun çeşitli nedenleri var. Bunları burada tartışacak değiliz. Bunları kendi içimizde tartıştık. Sonunda şuna karar verdik. Hem fikir olduk. Yeter ki Zonguldak’ta üretim artsın, istihdam artsın başka bir şey istemiyoruz dediler. Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce 1500 madencinin alınacağını ve istihdam edileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanımızın sözü bizim için talimattır. Gereği yapılacaktır. Bu konuda Taşkömürü Kurumumuz, İŞKUR ile istişare halinde, gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra süratle o işçi alımlarını yapmış olacağız. Burada 1.5 milyar ton kömür rezervimiz var. Üretim miktarımız 1 milyon ton civarında. Bunu artırmamız lazım. Biz yıllık yakıt 30 milyon ton civarında kömür ithal ediyoruz. Bunun için de 3-4 milyar dolar civarında kaynak ayırıyoruz. Bu günlerde ekonomik sorunları çokça konuştuğumuz şu ortamda cari açığı azaltmak için ithal ürünleri mümkün olduğu kadar yerli kaynaklardan temin etme zorunluluğu aşikâr ortaya çıkmış oldu. Bunun da en kolay yöntemlerinden bir tanesi de burada yatırım yapmak. Hazırlık yapmak ve istihdam ederek önce bölgenin sonra da ülkenin kalkınması için gerekenleri yapmaya hazırız. Üç bölgeyi TTK ihale etti. Özel sektör aldı. Orada da bir üretim hazırlığı ve istihdam başlayacak. TTK kendi işletmelerinde yine üretime devam edecek. Hedefimiz 5 yıl içerisinde üretimin özel sektör ve kamu ile birlikte 7 ila 10 milyon tona çıkartmak. İstihdamı da bu günün iki katına çıkartmaktır. Bunun için de hep birlikte çalışacağız. Biz bize düşeni yapacağız, siz de inşallah size düşeni yaparsanız birlikte mutlu oluruz.”

