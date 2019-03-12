Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Elektrikte arz güvenliği problemimiz kalmadı' - KAHRAMANMARAŞ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Elektrikte arz güvenliği problemimiz kalmadı" - KAHRAMANMARAŞ - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in karşılanması - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in konuşmasıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesi AK Parti seçim ofisi önünde vatandaşlara hitap etti.
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