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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: ”Elektrik ve doğalgaz aboneliği ile alakalı olarak bu bölgede hizmet veren doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketi tahakkuk dönemlerini 2 hafta süreyle erteledi. Fatura düzenlemeleri tüm bölge gene

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: ”Elektrik ve doğalgaz aboneliği ile alakalı olarak bu bölgede hizmet veren doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketi tahakkuk dönemlerini 2 hafta süreyle erteledi. Fatura düzenlemeleri tüm bölge gene

Bakan Dönmez'in açıklamaları

Doğalgaz Dağıtım Şirketi Elektrik Dağıtım Şirketi 

-Bakan'ın ziyaretlerinden detaylar

( ELAZIĞ )linde Elazığ ve Malatya’da ertelenmiş oldu”- "Hasarlı binalarla alakalı olarak Ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle ertelemiş olduk.Her hangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden onlar yararlanacaklar. Daha önceden başka bir nedenle elektrik ve gazı kesik olanlarda başvurmaları halinde onlara elektrik akışı sağlanacak”
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