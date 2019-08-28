Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in Irak temasları (1) - BAĞDAT
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in konuşmasıBAĞDAT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat 'a Irak Petrol Bakanı Samir el - Gadban ile Petrol Bakanlığı Binası'nda bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım