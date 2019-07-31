Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: '(Bürokratların çift maaş aldığı iddiası) Bütün arkadaşlarımız YPK'nin düzenlemesine uygun hareket ediyorlar' - ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: '(Bürokratların çift maaş aldığı iddiası) Bütün arkadaşlarımız YPK'nin düzenlemesine uygun hareket ediyorlar' - ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "(Bürokratların çift maaş aldığı iddiası) Bütün arkadaşlarımız YPK'nin düzenlemesine uygun hareket ediyorlar" - ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması - Bakanların gidişleriBürokratların çift maaş aldığı iddiası - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "(Bürokratların çift maaş aldığı iddiası) Bütün arkadaşlarımız YPK'nin düzenlemesine uygun hareket ediyorlar"ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bürokratların çift maaş aldığı iddiasına ilişkin, "Bütün arkadaşlarımız Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) düzenlemesine uygun hareket ediyorlar." dedi.
Bakan Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılımıyla PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen PTT ile ETİ Maden İşletmeleri İş Birliği Protokolü imza töreni sonrasında basın mensuplarının "bürokratların çift maaş" almasına ilişkin sorularını yanıtladı.YPK'nin aldığı karar doğrultusunda, kamu görevlisinin kamu iktisadi teşekkülünde veya çoğunluk hissesi kamuya ait olan kuruluşta birden fazla yönetim kurulu üyesi olması halinde maaş almak için bunlardan sadece bir tanesini tercih edebileceğini belirten Dönmez, bürokratların diğer yönetim kurulu üyeliği görevlerini ise ücretsiz yapacağına dair bir düzenleme olduğunu anımsattı.Bakan Dönmez, "Bütün arkadaşlarımız YPK'nin düzenlemesine uygun hareket ediyorlar." diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ise aynı soruyu "Bu konuya soru önergesinde cevabımızı verdik." şeklinde yanıtladı.

İmza Töreni Soru Önergesi Kamu Görevlisi Gesi Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı