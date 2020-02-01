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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Enerji Timlerinin nefes kesen ‘kar ve karanlıkla’ mücadelesi

Enerji Timlerinin nefes kesen ‘kar ve karanlıkla’ mücadelesi

ekiplerin çalışması

Efes Ormanlı Kar Yağışı 

-Ekiplerin mahsur kalan aracı kurtarması
-Araçtan detaylar
-İş Makinelerinden görüntüler
-detaylar
-Röp
-Gece çalışmalarından görüntüler

( SİVAS ) SİVAS

- Enerji Tim’leri, Sivas ve Yozgat’ta iki gündür devam eden yoğun kar yağışında kesintisiz enerji için gece gündüz sahada görev yapıyor. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Yer yer 1 metreyi bulan kar altında, gece geç saatlerde kar ve karanlıkla mücadele eden Enerji Tim’leri zorlu arazi koşullarında arızalı nakil hatlarına ulaşarak çözüm üretti. Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 40 ilçe ve 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ) tüketicilerine her koşulda kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Arıza Giderim Bakım ekiplerinden oluşan Enerji Tim’leri, Sivas ve Yozgat’ta iki gündür etkili olan şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşanan elektrik arızalarını gidermek için yoğun çaba sarf etti. Ekipler kendi imkanları ile araçlarını kurtardı Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ile koordineli hareket ederek yolu kapalı bölgelere ulaşmaya çalışan ekipler çetin kış şartlarına rağmen arızaları gidermek için canla başla çalışmalarını sürdürdü. Yoğun kar altında zaman zaman araçları yolda kalan ekipler kendi imkanları ile araçlarını kurtararak çalışmalarına devam etti. Kar ve karanlıkla mücadele Metrelerce yükseklikteki direklere tırmanan Enerji Tim’leri buz yükü nedeniyle yıkılan direklerdeki arızaları kısa sürede giderdi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yerlerde zorlu arazi koşullarına rağmen yaya olarak arızalı enerji nakil hatlarına ulaşmaya çalışan ekipler karanlıkla mücadele etti. ÇEDAŞ Arıza Giderim Bakım Teknisyeni Murat Cazır, vatandaşların elektriksiz kalmaması için zorlu kış koşullarda gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek özellikle dağlık ve ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarında yaşanan arızaların kendilerini oldukça zorladığını söyledi.


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