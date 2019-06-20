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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Enerji hattı çeken işçi direkten düştü Haberi

Enerji hattı çeken işçi direkten düştü Haberi

-yaralı işçiye ilk müdahale

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Market Gölgeli Uttu 

--ambulansa taşınması
--götürülmesi ve olay yerinden detay

( ANTALYA )- Yaralı işçi market şemsiyeli ile güneşten korundu ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tesise enerji hattı çekmekte olan Ersin Yerli isimli işçi, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki direkten düşerek yaralandı. Yaralı işçi ambulans gelinceye kadar ir marketten emanet alınan şemsiye ile güneşten korundu. Olay Doğançam mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni kurulmakta olan bir çilek serasına trafodan enerji götürmek için çalışma başlatıldı. Özel bir firma tarafından gerçekleştirilen çalışma sırasında, tesisin bulunduğu bölge istikametindeki beton direklere kança ile tutturulan enerji hattı kablosunun direklere monte edilmesi sırasında kaza yaşandı. Trafonun yakınında Seydiler yolu üzerindeki beton direkte merdiven yardımıyla çalışma yapan Ersin Yerli isimli işçi, kablonun kancadan çıkarak üzerine gelmesi sonucu 8 metre yükseklikten asfalta düştü. İşçinin yardımına çalışma arkadaşları ve mahalle sakinleri koşarken, ambulans gelene kadar yaralı işçi olay yerinin yakınında bulunan marketin gölgeliği ile güneşten korundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ersin Yerli’nin vücudunda kırıklar olduğu bildirildi.
(ak)
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