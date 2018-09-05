Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis Gemisi’ni ziyaret etti

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis Gemisi’ni ziyaret etti

Bakanın gelişi

Yarış Hatıra Fotoğrafı Basın Mensupları 

-Tahlisiye ekibi ile görüşmesi
-Treyleri ziyaret etmesi
-Kurdele kesilmesi
-Oruç Reis gemisini ziyaret etmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak ziyareti kapsamında Milli Sismik Gemisi Oruç Reis’i ziyaret etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Arama Kurtarma Tahlisiye ekibini ziyaret etti. Tahlisiye ekiplerinin teçhizatlarını inceleyen Bakan Dönmez, “Bunlar fiilen madencilerin içerisinden seçiliyor. Sizin yarışmanız vardı. İyi hazırlanıyor musunuz? Bu sene yarışmada birincilik bekliyoruz” diye konuştu.
TTK İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı Ahmet Sarıalioğlu’dan tahlisiye ekibinin çalışmalarına dair bilgiler alan Bakan Dönmez tahlisiye ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra mobil yatakhane treylerinde incelemelerde bulundu. Bakan Fatih Dönmez, limanda bulunan MTA Milli Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis’i ziyaret etti. Ziyarette bazı basın mensupları alınmazken bakan Dönmez, yaklaşık 2 ay boyunca Karadeniz’de incelemelerde bulunacak olan gemide incelemelerde bulundu. Bölgede başta taşkömürü olmak üzere çeşitli madenler için arama tarama faaliyetinde bulunan Oruç Reis’in çalışmalarını inceleyen Bakan Dönmez ardından limandan ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı