Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis Gemisi’ni ziyaret etti

-Tahlisiye ekibi ile görüşmesi

-Treyleri ziyaret etmesi

-Kurdele kesilmesi

-Oruç Reis gemisini ziyaret etmesi



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak ziyareti kapsamında Milli Sismik Gemisi Oruç Reis’i ziyaret etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Arama Kurtarma Tahlisiye ekibini ziyaret etti. Tahlisiye ekiplerinin teçhizatlarını inceleyen Bakan Dönmez, “Bunlar fiilen madencilerin içerisinden seçiliyor. Sizin yarışmanız vardı. İyi hazırlanıyor musunuz? Bu sene yarışmada birincilik bekliyoruz” diye konuştu.

TTK İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı Ahmet Sarıalioğlu’dan tahlisiye ekibinin çalışmalarına dair bilgiler alan Bakan Dönmez tahlisiye ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra mobil yatakhane treylerinde incelemelerde bulundu. Bakan Fatih Dönmez, limanda bulunan MTA Milli Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis’i ziyaret etti. Ziyarette bazı basın mensupları alınmazken bakan Dönmez, yaklaşık 2 ay boyunca Karadeniz’de incelemelerde bulunacak olan gemide incelemelerde bulundu. Bölgede başta taşkömürü olmak üzere çeşitli madenler için arama tarama faaliyetinde bulunan Oruç Reis’in çalışmalarını inceleyen Bakan Dönmez ardından limandan ayrıldı.

