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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Enerji Bakan Yardımcısı Cansız, iftar için maden ocağına indi

Enerji Bakan Yardımcısı Cansız, iftar için maden ocağına indi

Brifing almaları

Maden Ocağı 

-Maskeleri takmaları, bilgi almaları
-Madene inmeleri

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Enerji ve Tabii Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Zonguldak ziyaretinde madencilerle birlikte iftar yapmak için yerin-560 metre altına indi. Zonguldak’a gelen Enerji ve Tabii Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Valilik ziyaretinin ardından TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne geldi. Madenci kıyafeti giyen Bakan Yardımcısı Mithat Cansız’a Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve protokol üyeleri katıldı.
TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’ndan maden ziyareti öncesi çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Cansız ardından kuyubaşına geldi. Gazetecilere hatıra pozu veren Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ve beraberindekiler yeraltında iftar programı gerçekleştirmek üzere yerin -560 metre altına indi. (OA
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