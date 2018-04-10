Endülüs'ü ziyaret edecek muhtarlar yola çıktı - İSTANBUL
- Genel detaylar - Muhtarlar ile röportajEndülüs'ü ziyaret edecek muhtarlar yola çıktı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı 5 ilden 50 muhtarı İspanya'nın Endülüs bölgesine gönderdi - İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Aygöl'ün de yer aldığı ilk kafile, THY'ye ait tarifeli uçakla İspanya'ya hareket etti - Muhtar Kolcu: "Bu aslında bir turistik gezi değil de muhtarlara verilen önemin bir ifadesi" - Muhtar Polat: "Yurtdışını görmemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri ve muhtarlarımıza olanak sağlanması çok önemli bir olay"İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurtdışı gezilerinin organize edilmesi" talimatı üzerine 5 ilden 50 muhtarı İspanya'nın Endülüs bölgesine gönderdi.Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan muhtarların yer aldığı ilk kafile, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanında toplandı.İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Şefik Aygöl'ün de yer aldığı kafile, bilet ve pasaport işlemlerini yaptı.Kafilede bulunan Beykoz Çubuklu Muhtarı Hüseyin Hüsnü Kolcu, tarihi bir bölge olan Endülüs'ü görecek olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Yurtdışına organizasyonun muhtarları çok sevindirdiğini kaydeden Kolcu, "Bu aslında bir turistik gezi değil de muhtarlara verilen önemin bir ifadesi. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız değer verdi. Biz de gidiyoruz. Bu bir başlangıçtır, devamı da gelir inşallah." dedi. Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat da 53 yaşında olduğunu, ilk defa yurtdışına çıkacağını belirtti. Bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür eden Polat, "Muhtarların yurtdışına çıkması çok güzel bir imkan. Yurtdışını görmemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri ve muhtarlarımıza olanak sağlanması çok önemli bir olay." ifadelerini kullandı.Sultanbeyli Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Bahadır ise Endülüs'teki Osmanlı izlerini ve eserlerini göreceği için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Bahadır, ilk defa yurtdışına çıkacağını, kafilede yer aldığını duyduğu anda tarifsiz duygular yaşadığını dile getirerek, muhtarların gezilerde elde ettiği tecrübeleri mahallelerine aktarabileceğini bildirdi.Erzincan'dan gelerek kafileye katılan muhtarlardan Hamza Alkan, Emniyet Genel Müdürlüğü görevlilerinin kendilerini çok iyi ağırladığını söyledi.
Yurtdışına ilk kez çıkacağını ifade eden Alkan, Erzincan'a dönüşte geziyle ilgili tecrübelerini mahalleye yansıtmaya çalışacaklarını belirtti. Trabzon Yomra Özdil Mahalle Muhtarı Barış Hatipoğlu da Müslümanların yaşadığı bir yeri görerek, vatandaşlara aktaracak olmalarından dolayı onur duyduklarını söyledi.
Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara verdiği önemin aşikar olduğunu vurgulayarak, "Biz Cumhurbaşkanımızı seviyoruz, sayıyoruz. Cumhurbaşkanımızın muhtarlar olarak biz de birer askeriyiz. Bizim için gurur verici, gidip göreceğiz." diye konuştu. Ortahisar Çağlayan Mahalle Muhtarı Ömer Ergenç, Trabzon'dan gelerek, kafileye dahil olduğunu söyledi.
- "Bu kesinlikle bir turistik gezi değil"Elhamra Sarayı'nda yazılı "La galibe illallah" sözünü ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'da duyduğunu ifade eden Ergenç, şöyle devam etti:"Bu yazıyı Endülüs'teki tarihi yerlere yazan ecdadımızın, Müslümanların yaptığı eserleri görmek için gidiyoruz. Bu kesinlikle bir turistik gezi değildir. Ayrıca bizim devletin imkanlarıyla oraya gönderildiğimizi söylüyorlar. Bu yanlıştır. Kesinlikle sponsor vardır. Türk Hava Yolları (THY) sponsordur. Biz devletin parasıyla oraya gitmiyoruz. Özellikle vurguluyorum. Yani halkımız bu konuda biraz daha duyarlı olsun."Muhtarlardan oluşan kafile THY'ye ait tarifeli uçakla Endülüs'e hareket etti.Tüm masraflar sponsorlar tarafından karşılanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs'ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek.Muhtarlar, 12 Nisan Perşembe günü Endülüs'ten ayrılacak. İçişleri Bakanlığı bundan sonraki süreçte de muhtarları kafileler halinde yurtdışına göndermeye devam edecek.