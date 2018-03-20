Endonezyalı işçinin idamı protesto edildi - CAKARTA
: - Protestodan detaylar - Elçilik önü güvenlik önlemleri - Elçilik binasından genel görüntülerEndonezya'nın başkenti Cakarta 'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin önünde toplanan bir grup, Suudi Arabistan'da şoför olarak görev yapan Muhammad Zaini Misrin'ın idam edilmesini protesto etti. Zaini, işvereni öldürme suçlamalarıyla ölüm cezasına çarptırılmıştı. Migrant Care İcra Direktörü aktivist Anis Hidayah, protesto sırasında basına açıklaması yaptı.